技术名称：

欧拉开源操作系统

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

华为创立于1987年，是ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前华为约有19.7万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。

华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供最强算力，让云无处不在，让智能无所不及；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃；通过AI重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。

参评理由：

今年6月，华为鸿蒙系统正式亮相，国产操作系统迈出市场化和商业化重要一步。9月30日，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布，与鸿蒙实现内核技术共享。11月9日，华为携手社区全体伙伴共同将欧拉开源操作系统正式捐赠给开放原子开源基金会，以推动操作系统产业快速发展。从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，欧拉能够支持IT、CT、OT等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云、边、嵌入式等各种设备形态的需求，更好地满足千行百业数字化转型的需求。

在欧拉开源社区，聚集着近万名开发者，近百个特别兴趣小组，300多家企业加入，汇聚处理器、整机、基础软件、应用软件、行业客户等全产业链伙伴。国内主流的操作系统厂商均推出了基于openEuler的商业发行版，应用于政府、运营商、金融、能源等行业的核心系统。

华为将从技术创新、生态构建、商业推广、开源建设、人才发展五个方面持续投入和推动欧拉发展，与产业界共同加速操作系统创新，以更快的速度建设更强大的数字基础设施。从创始企业主导的开源项目演进到产业共建、社区自治，未来开源操作系统将快速汇聚更多创新力量，从开放治理走向自治繁荣，加速操作系统产业发展，为数字基础设施建设筑牢“安全底座”。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)