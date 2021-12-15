产品名称：

贵酒匠

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

上海贵酒科技有限公司总部位于上海陆家嘴，为上海贵酒股份有限公司的全资子公司，是一家以数字科技为驱动的创新型白酒企业。

公司以消费者至上为原则，以市场需求为导向，将传统酒水商品与创新数字科技进行有机结合，致力于通过线上与线下融合、高质与高效兼备的酒水供销体系，打造颠覆传统的新型商业模式与新锐白酒品牌。

参评理由：

贵酒匠是由上海贵酒股份着力打造的新锐酱酒品牌。贵酒匠自诞生之初，始终坚持以“为贵人贵事，酿臻品好酒，扬工匠精神”为理念，传承古法匠心工艺精髓，融入现代酱酒酿造标准，专注为贵人贵客贵事，酿造更符合现代品质生活追求的酱香好酒。

贵酒匠的酱酒，产自中国酱酒核心产区贵州省仁怀市，精选赤水河谷优质高粱为主原料精心酿制。整个酿造过程由工匠团队层层把控，一方面传承酱酒酿造古法工艺精髓，严格按照一年一个周期、二次下粮、九次蒸煮、八次投曲，七次取酒的工序过程进行酿酒；一方面打破常规酱酒取酒比例与盘勾思维，创新盘勾工艺技巧，根据不同轮次酒的特点，“顺香、顺味、顺格”顺势而为，以让酒香充分融合、口感更加独特，打造出更适合现代消费者口味追求贵酒匠“匠心”好酒。贵酒匠在每一款酒的外包装上，也都加入了贵酒匠特别设计的“匠人”形象和“匠字”纹理，以直观展现贵酒匠对匠心工艺的传承和对匠人精神的推崇。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)