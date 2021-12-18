人民网北京12月18日电 （王绍绍）17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在以“场景消费——新场景带动新消费、新时尚”为题的圆桌对话中，多名专家学者展开了讨论，一起探索新场景带动的新消费。

消费不再只是买产品，还包含体验、氛围营造烘托等更多维度和更深程度的附加价值，感知场景，捕捉需求，人、物、环境、行为、故事中隐藏着消费者的最终决策。

中国消费者协会消费指导部副主任吕彦玲表示，场景消费中，情景的设置让消费者可以产生一种身临其境的感觉，有利于快速准确发现自己的消费需求，体验方面产生更强烈的吸引力，越来越多的消费开始喜欢上这种消费方式。

在很多人看来，新消费或者消费升级意味着更好、更便宜，同时还能满足个人化的情感需求。“到现在为止，茶里已经卖出了9亿包茶，消费过程其实也是个人价值的体现，与人们的文化精神层面密切相关，这是我们比较关注的，以便满足消费者的需求。”茶里集团副总裁郑欣表示，以喝茶这件事为例，它在某种程度上也是人民精神的外在体现，从场景化的角度来说，可以是表达善意，也可以表达敬意或歉意。

熊小夕创始人兼CEO李文珺认为，新消费人群的生活方式已经发生了改变，以家电行业为例，以前锅碗瓢盆放厨房里，但现在很多家庭的设计是开放式的，需要在客厅这个场景里完成一些料理、烹饪、喝水等场景。此外，对于消费者而言，品牌自信也在大幅提升，会更多考虑产品价值及实用性等因素，追求在生活场景中让产品能更好地解决实际问题。最后，近些年兴起的直播电商也在丰富着人们的消费场景，让消费过程变得更加生动和可感可触。。

“我们观察了很久，也做了很多尝试，就是为了能够让大家能在各种场景里都能得到便利和满足。我们希望能够在不同的季节、不同的地方把啤酒设置成不同的味道，让大家能够体会到我们的用心。”熊猫精酿创始人潘丁浩说。

摇滚动物园CEO茅盼攀则表示，摇滚动物园从品牌名称上就在追求场景化，“摇滚”象征着释放和自由，“动物园”是指每个人内心里都住着各种各样的动物行为。品牌价值观出发，然后向内探索，希望这样的产品和场景服务能给大家带来内心的愉悦和安宁，能发现自己的美好。

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