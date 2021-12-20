人民网北京12月20日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部应急办副主任周旻表示，两节将至，交通运输部门将严格落实“外防输入、内防反弹、人物同防”的总体要求，进一步做好两节期间交通运输疫情防控工作。

一是进一步加强重点时段部署安排。12月14日，交通运输部印发《关于统筹做好2022年元旦春节期间和北京冬奥会冬残奥会等重点时段疫情防控与运输服务保障有关工作的通知》，要求各地综合研判客流特点，细化运输组织方案，强化疫情防控措施落实，全力做好重点时段疫情防控和运输服务保障工作。同时，也在制定《2022年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》，将进一步细化春运疫情防控分类应对工作要点。

二是进一步加强道路客运远端防控。进京防控方面，对存在14日内有1例及以上感染者的县（区、市）和陆路边境口岸所在县（区、市）旅居史的人员，按有关规定暂不提供进京道路客运服务；同时加强远端防控，督促道路客运和客运站经营者严格查验进京人员48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。边境口岸防控方面，对离开陆路边境口岸城市人员，要求道路客运和客运站经营者严格查验48小时内核酸检测阴性证明。

三是进一步加强重点民生物资运输保障。为了确保人民群众度过祥和、安全、舒心的元旦春节，交通运输部指导各地强化应急运力储备，完善应急运输保障方案，加强应急运输组织协调和调度，密切生产运输供需对接，全力做好煤炭、天然气、疫苗等重点物资的运输。同时，指导涉疫地区全力做好应急物资、民生物资运输服务保障工作。

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