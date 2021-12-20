人民网北京12月20日电 （记者车柯蒙）近日，全国统编《税收学》教材由高等教育出版社和中国税务出版社联合出版发行。据悉，《税收学》是高等教育税收类基础性、综合性教材，由全国税收理论界和实务界42位知名专家学者编著，充分体现了党的十八大以来中国税收理论和实践的创新成果。

党的十八大以来，在党中央、国务院坚强领导下，我国税收事业发展取得显著成就，税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用得到有效发挥，为税收理论研究提供了丰富实践源泉。为推进税收理论与实践更好结合，促进高校税收教材更好适应时代发展，在国家税务总局、教育部的大力支持下，第十三届全国人大财经委委员、中国税务学会会长汪康牵头，精心组织、主导编著了《税收学》教材。

国家税务总局党委书记、局长王军高度重视税收教材编著工作，强调要把党的十八大以来形成的重要税收理论观点写入教材，努力体现时代性、权威性、指导性。国家税务总局党委委员、副局长王道树先后3次组织税务总局13个司局对书稿研提修改意见，从业务角度严格把关。

《税收学》编著坚持理论与实践相结合、继承与创新相结合、国内经验与国际视野相结合，在系统总结税收领域已经形成的主流观点、社会共识的基础上，紧密结合新时代税收改革发展历程，将改革开放以来特别是进入新时代以来的税收理论和实践创新成果引入教材，并吸收借鉴国外税收发展经验，以全球视角审视中国税收发展的历史进程，揭示税收的基本特征和发展规律。

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