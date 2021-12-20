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LPR结束连续19个月“按兵不动” 助推实体经济融资成本下降

2021年12月20日11:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）今日，最新一期贷款市场报价利率（LPR）出炉。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

人民银行公布最新一期LPR报价。来源：人民银行官网

“12月20日LPR结束连续19个月的‘按兵不动’，1年期LPR下降5个BP至3.8%，5年期以上LPR维持在4.65不变，符合预期。”招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者。

董希淼认为，在12月15日中期借贷便利（MLF）操作利率不变的情况下，LPR非对称下降，主要有三方面原因：一是今年两次全面降准，为银行提供了长期的低成本资金并降低了资金成本；二是去年以来加强存款利率监管以及存款利率定价机制调整推动银行负债成本下降；三是1年期下降、5年期以上不变，主要是为了推动中短期贷款利率下行、降低实体经济融资成本。

“这也再次表明，货币政策稳健的取向并未改变，下一步仍将通过微调、预调的方式使货币政策更加灵活适度。”董希淼说。

业内人士认为，本次1年期LPR报价下调，不仅会直接推动实体经济融资成本下降，同时也体现了货币政策正在及时加大逆周期调控力度，对稳定市场预期，带动消费、投资修复性增长具有重要的信号作用。

值得注意的是，为维护年末流动性平稳，12月20日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共200亿元。

此前，12月15日，人民银行全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元。同日，9500亿元MLF到期，人民银行公开市场开展5000亿元1年期MLF操作，4500亿元到期量被1.2万亿元的降准资金置换，人民银行合计实现投放7500亿元中长期资金。

民生银行首席研究员温彬认为，今年下半年，人民银行两次全面降准，释放长期资金，降低金融机构资金成本，下阶段将继续释放LPR改革潜力，进一步推动实体经济融资成本下降。

(责编：赵竹青、吕骞)

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