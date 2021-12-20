人民网北京12月20日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近期，深圳海关联合深圳市公安局开展专项行动，摧毁16个粤港澳跨境走私高档手表入境的“水客”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，现场查获涉嫌走私入境的劳力士、百达翡丽、欧米茄等名贵手表20余只，卡西欧、西铁城等品牌手表30000余只，涉案案值达1.2亿元。

深圳海关开展打击治理粤港澳跨境走私专项行动查获高档手表3万余只。图片来源：深圳海关

根据举报线索，某购物平台上一店铺存在大量售卖走私手表的情况。深圳海关缉私局摸排发现，该店铺售卖的手表货源不明，存在较大走私嫌疑。通过一段时间排查，一个在粤港澳三地的跨境走私手表犯罪网络浮出水面。

据查，高某、王某等多个国内货主在境外收购劳力士、欧米伽、卡西欧等高档手表后，雇佣以徐某为首的揽货团伙并分别通过“水客”人身及行李藏匿、粤港两地牌车夹藏等方式经口岸走私入境。货物走私入境后，揽货团伙通过邮递方式交付国内多地货主，货主收货后通过电子商务平台销售牟利。

在掌握大量犯罪事实证据和走私团伙成员信息的基础上，深圳海关开展收网行动。当日凌晨，该关与深圳市公安局联合行动，分别在深圳、中山、珠海、江门等地开展抓捕查缉行动，一举打掉货主团伙、揽货团伙、“水客”通关团伙16个，抓获犯罪嫌疑人30余名，捣毁位于中山、珠海的2个私货仓库。

深圳海关表示，下一步，该关将持续强化海关正面监管力度，坚持高密度严打“水客”走私。

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