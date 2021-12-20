人民网北京12月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称联席会议）部署开展金融资产类交易场所（以下简称金交所）现场检查工作，聚焦金交所非标融资业务，坚持穿透原则，准确识别金交所业务类别，全面摸清其业务底数和风险情况。

近日，联席会议办公室（设在证监会）致函29个辖内有金交所的省级政府办公厅，要求立即组织省级地方金融监管局商人民银行、银保监会、证监会派出机构开展对辖内金交所的现场检查工作；组织召开由上述地区参加的现场检查工作视频会议，通报金交所违规案例，明确现场检查的具体工作要求。

联席会议指出，一年多以来，金交所专项整治工作取得积极成效。金交所数量减少三分之一以上，非标融资规模和涉及投资者人数大幅下降，金交所无序扩张和野蛮生长势头得到遏制，风险明显收敛。同时要看到，近一个时期，部分金交所的非标债务融资存量业务压降不力，甚至违规为房地产企业非标融资提供便利；部分金融机构利用上述平台以交易为名，行融资之实违规展业；一些金交所异地展业、相关机构向个人销售产品的问题仍然存在。

联席会议再次明确，相关地区要从维护国家金融稳定和社会安全的政治高度出发，在当地党委政府领导下，切实履行属地责任，认真贯彻落实联席会议第四次、第五次会议精神，严格对照金交所整治工作要求，扎实开展本次现场检查工作，结合其他有效举措推进金交所市场出清、纠偏治乱和风险防控。

本次检查聚焦金交所非标融资业务。要坚持穿透原则，准确识别金交所业务类别，全面摸清其业务底数和风险情况。压实金交所主体责任，发现其存在违法违规行为的，应立即督促其整改规范。发现相关主体涉嫌非法集资等违法犯罪活动的，及时移送公安司法机关依法查处。切实解决异地展业现象。辖内场所数量多于一家的，要尽快按要求完成撤并整合任务。此外，金交所风险与其他领域风险复合交织，风险处置工作要与互联网金融风险专项整治、防范处置非法集资等工作机制顺畅衔接，强化合力。

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