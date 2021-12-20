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降了！人民银行公布12月LPR：1年期LPR降至3.8％

2021年12月20日10:06 | 来源：人民网
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来源：人民银行官网

人民网北京12月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，今日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.8%，上月为3.85%，下调5个基点；5年期以上LPR为4.65%，与上个月持平。

值得注意的是，本月之前，LPR已经连续19个月保持不变，引发市场颇多关注。

LPR由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

(责编：罗知之、吕骞)

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