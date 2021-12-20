人民网北京12月20日电 （王仁宏）据国资委消息，近日，国资委召开中央企业负责人会议，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和中央经济工作会议精神，总结2021年国资央企工作，分析当前形势，部署2022年工作任务，推动国资央企为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间作出更大贡献。

会议指出，2021年，国资委和中央企业坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持目标引领组织实施提质增效升级版专项行动，突出创新驱动推动关键领域锻长板补短板，持续深化国企改革，积极融入构建新发展格局，不断完善风险防控体系，高标准开展党史学习教育，改革发展和党的建设取得了新的重要进展和显著成效。中央企业效益增长创历史最好水平，高质量发展迈出新步伐，1-11月利润总额2.3万亿元、净利润1.75万亿元，营业收入利润率、研发投入强度、年化全员劳动生产率和资产负债率全面完成预期目标；重大科技创新和重大工程成果丰硕；国企改革三年行动目标70%的预定任务顺利完成；党的领导党的建设得到切实加强，在重大任务中勇挑重担，在关键时刻冲锋在前，在建党百年大庆之年彰显了新担当，在“十四五”开局之年展现了新作为。

会议强调，做好明年国资央企工作责任重大，为引导中央企业在稳字当头、稳中求进中主动担当、积极作为，更好发挥国民经济稳定器、压舱石的作用，明年“两利四率”要努力实现“两增一控三提高”，“两增”即利润总额和净利润增速高于国民经济增速，“一控”即控制好资产负债率，“三提高”即营业收入利润率、全员劳动生产率、研发经费投入进一步提高。落实明年工作要求和目标任务，要坚持把稳增长、防风险摆在更加突出位置，坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力，坚持强化企业创新主体地位、打造国家战略科技力量，坚持强实业兴产业、促进经济循环和产业链畅通，坚持党的全面领导、充分发挥中央企业政治优势。

会议要求， 要坚持目标导向、问题导向，切实抓好企业生产经营和改革发展重点工作。要稳字当头抓经营，及早制定有利于稳增长的措施，加快落地一批“十四五”规划明确的重大投资项目，力争实现“开门红”开局稳；优化经营策略，大力降本节支，持续推进“两金”管控，确保经营活动现金流合理充裕，持续提升国有控股上市公司质量；加快淘汰落后产能和清退“两资”“两非”，加大亏损子企业治理力度，进一步压减收益率低于资金成本的业务规模。决战决胜国企改革三年行动，聚焦重点难点抓攻坚，全面落实中央企业在完善公司治理中加强党的领导的各项要求，建设专业尽责、规范高效的董事会，推进三项制度改革在各层级企业落深落实，确保各项改革任务在党的二十大之前基本完成，明年年底前全面完成。加快打造原创技术“策源地”，强化关键核心技术攻关，推动一批重大攻关成果示范应用，积极参与国家实验室建设，加强国际科技合作，发挥科研院所转制企业作用，提升共性关键技术研发服务能力，有效激发各类人才创新创造活力，更好促进高水平科技自立自强。切实增强产业链供应链韧性和竞争力，深化跨行业跨领域跨企业专业化整合，积极打造现代产业链“链长”，促进上中下游、大中小企业融通创新、协同发展，培育一批国家级先进制造业集群，系统推进数字化转型，打造一批科技领军企业、“专精特新”企业和单项冠军企业。不断提高服务国家重大战略能力，科学推进“双碳”工作，积极推动绿色低碳技术攻关，强化重点领域治理和中央生态保护督察发现问题整改；加大国内资源勘查力度，推动国内油气增储上产，加强油气、煤炭等储备能力建设，更好发挥重要能源资源生产自给的支撑托底作用。稳健开展境外投资和生产经营，更高水平参与“一带一路”建设，聚焦重点领域优化全球资源配置，坚持市场化、商业化、法治化原则开展国际化经营，规范境外投资经营秩序，做好重点项目风险评估，切实保障境外员工生命安全和身体健康。坚决有力防范化解各类风险，落实企业防风险主体责任，全过程、全链条完善风险防控工作体系和工作机制，从严从实抓好各类风险防范，严控债务、投资、金融风险，严防安全环保风险，加强国有资产监管，严防国有资产流失，牢牢守住不发生重大风险的底线。加快建设世界一流企业，深化开展对标世界一流管理提升行动、创建示范行动和价值创造行动，着力提升企业价值创造能力、全球竞争能力、管控治理能力和可持续发展能力，打造产品卓越、品牌卓著、创新领先的优秀企业。

会议强调，要突出高质量党建引领保障高质量发展主题，深化党史学习教育成果和全国国企党建会精神落实成果，全面加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”。着力锻造高素质专业化干部人才队伍，注重企业领导干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态，慎重决策、慎重用权，不断增强做好经济工作的本领和水平。持续深化基层党组织建设，不断夯实基层基础，压紧压实党建责任，深化党建业务融合，围绕改革发展重点任务系统谋划部署企业党建工作。坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，深入贯彻全面从严治党战略方针，坚决纠治“四风”，加强对“关键少数”的监督，巩固央企反腐败工作成果，营造风清气正的良好政治生态。

会议要求，要科学精准抓好疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”，细化落实各项防控措施。全力做好迎峰度冬能源电力供应，带头保供稳价，保障好供热用煤用电和民生用气。高质量做好冬奥会服务保障。关心职工群众生活，切实解决拖欠账款和农民工工资等问题，把民生实事办到职工群众的心坎上。

(责编：王仁宏、吕骞)