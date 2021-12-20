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证监会回应PCAOB“认定报告”：未能全面、客观反映中方立场和努力

2021年12月20日09:24 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布《〈外国公司问责法〉认定报告》，认定60余家在美注册中国会计师事务所“无法完成检查或调查”。对此，证监会相关部门负责人回应，PCAOB“认定报告”中关于中美审计监管合作历程和现状的描述，未能全面、客观反映中方所持立场和所作努力，将就相关情况与美方沟通。

该负责人表示，一直以来，中国监管部门在对外交往中坚持开放合作的态度，尊重PCAOB履行其监管审计师执业质量的职责。通过国际合作解决PCAOB对在美注册中国会计师事务所开展检查与调查问题是国际通行做法。过去几年，中国证监会和财政部多次主动向美方提出联合检查合作方案和执法合作现存问题的解决建议。

目前，中美双方相关监管机构正在就开展审计监管合作事宜进行磋商，并已取得一些积极进展。中方随时准备与美方进一步沟通。

(责编：王震、吕骞)

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