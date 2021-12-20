人民网记者 赵竹青

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。当前，我国正在加紧建设长期有人照料的空间站，计划于2022年在轨建造完毕，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。

伟大的事业孕育伟大的精神，伟大的精神推动伟大的事业。12月17日，中共中央宣传部举行中外记者见面会，5位载人航天领域优秀共产党员代表围绕“飞天逐梦写忠诚”主题，分享航天事业工作体会，畅谈对载人航天精神的理解。

中国科学院空间应用工程与技术中心研究员、集成技术中心主任王珂。徐想 摄

“80后副总师”王珂：为国问天写青春

此次参加见面会的五位代表里最年轻的一位，出生于1982年。他是中国科学院空间应用工程与技术中心研究员、集成技术中心主任王珂，同时还担任着中国载人航天工程空间应用系统的副总设计师。

“80后”的王珂，已经是载人航天队伍中的一名“老兵”了。2006年，王珂进入载人航天工程空间应用系统工作，先后参与了神舟七号、神舟八号、天宫一号、天宫二号以及空间站阶段空间应用系统的总体设计和载荷研发工作。

15年来，他从一名普通的设计师逐步成长为系统副总设计师，见证和参与了载人航天工程空间应用与科学的发展及建设。

“现阶段，我和我的团队核心任务就是利用空间站平台打造多学科具有国际先进水平的空间科学设施，建设我们的国家级太空实验室。我们追求的就是‘为国问天写青春’，我们的目标就是星辰大海。”王珂说。

中国人民解放军航天员大队航天员、神舟十二号飞行乘组航天员汤洪波。徐想 摄

航天员汤洪波：身体失重，心灵永不失重

今年6月出征的神舟十二号载人飞行任务，是航天员汤洪波第一次飞往太空。此次见面会上，刚刚完成了隔离和疗养恢复的汤洪波，神采奕奕地出现在中外记者面前。

在轨期间，聂海胜、刘伯明、汤洪波3人乘组用了大约一周的时间，建立起了空间站载人环境，完成了大量的航天医学、空间科学实（试）验，并且两次出舱完成了舱外设备安装任务，在轨飞行3个月后成功返回地球。

汤洪波1999年毕业于空军第五飞行学院，成为一名战斗机飞行员。2010年，汤洪波通过层层选拔成为一名航天员，经过多年的刻苦学习与执着坚守，终于在11年后一飞冲天。

“身体失重，心灵永不失重。”汤洪波用这句航天员经常说的话来表达心声。他表示，自己从一名普通的农村学子成长为一名飞行员、一名航天员，是祖国的强大为航天事业作出了有力支撑。

“我将不忘初心、牢记使命，在新时代做出更多成绩。”汤洪波说。

中国载人航天工程办公室总体技术局局长、中国载人航天工程总设计师助理董能力。徐想 摄

董能力：载人航天精神是几代航天人的精神丰碑

载人航天庞大复杂的系统工程离不开精干高效的总体设计部。2006年，董能力进入中国载人航天工程办公室工作，从事载人航天工程总体设计和总体技术管理，从此便投身于我国载人航天事业。作为工程总体队伍的一员，他全程参与了空间站的研制建设。

如今，已经是中国载人航天工程办公室总体技术局局长、中国载人航天工程总设计师助理董能力，对载人航天精神和飞天梦想有着更深的理解。

“载人航天精神，就是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现，是几代航天人的精神丰碑。”董能力说。

他介绍，空间站工程立项之初，中国航天人面临着很多难题。比如空间站长什么样、走什么样的技术路线、怎么建……任务非常艰巨。

“空间站工程研制准备长达十年之久，我们许多设计研究人员十年如一日，每一个人都把建成中国人自己的空间站作为追求和梦想，使一项又一项关键技术得以突破，一个又一个复杂的技术问题得以解决。”董能力说。

北京航天飞行控制中心空间站任务总工程师孙军。徐想 摄

孙军：传承航天精神，让太空探索步伐走得更远更稳

“载人航天精神是在载人航天事业发展过程中孕育形成的宝贵精神财富，今后我们必须要永远传承下去。”北京航天飞行控制中心空间站任务总工程师孙军说。

26年来，他在一线全程参与了从神舟一号到空间站阶段历次任务的飞行控制，亲眼见证了工程取得的巨大飞跃和辉煌成就。

“每当我迈入熟悉的飞控大厅，都有一种神圣感和责任感。”孙军介绍，载人航天工程是一项高难度巨系统工程，北京航天飞行控制中心扮演着飞行控制“神经中枢”的角色，必须要保证上十万个遥测参数和遥控指令丝毫不差，轨道控制要精确到毫秒、毫米。面对这样的艰巨挑战，任务期间很多同志都是连续四五十个小时不眠不休、全力以赴、齐心协力攻坚克难。

“中国航天之所以能够连续取得举世瞩目的成就和辉煌，离不开每个航天人的拼搏和奉献。”孙军说，“只有保持奋斗者和攀登者的姿态，脚踏实地干好每一件事情，完成好每一个任务，履行好每一个责任，我们探索太空的步伐才能走得更远更稳。”

中国载人航天工程空间站系统副总设计师、航天科技集团空间技术研究院研究员柏林厚。徐想 摄

柏林厚：用重大任务弘扬载人航天精神

“实事求是地讲，我们就是用重大任务、重大工程型号的成功来弘扬载人航天精神。”来自中国航天科技集团五院总体设计部的柏林厚，和王珂一样都是“80后”航天人。

在柏林厚参加工作的这十几年中，他先后参与研制了天宫一号、天宫二号等载人航天器。在空间站任务中，他主要作为副总设计师，负责整个空间站的运行管理及相关的地面研制工作。

“经过十几年重大工程型号的历练，我有幸从一名普通设计师成长为一名空间站的副总设计师，现在我和我的团队最大愿望就是把我们国家自主研制的空间站建造好、运营好、管理好、应用好，为建设航天强国贡献我们自己的力量。”柏林厚说。

他提到，载人航天精神体现在研制队伍的每一个人身上。队伍中工作了30多年的老同志，还兢兢业业，一直奋斗在一线，一直秉承着“严慎细实”的工作精神，他们参与创造了载人航天精神，同时也一直在诠释着这种精神；70后、80后目前已经扛起了自主创新的大旗，已经继承了载人航天精神，并且正在传承下去；而90后甚至95后，这些刚毕业的大学生都是不怕吃苦的，同时他们有新视野、新技术，相信他们会把载人航天精神进一步发扬光大。

“有这么一个团队，再有这么一种精神，我们将攻克的关键技术会越来越多，载人航天的道路一定会越走越远、越走越宽。”柏林厚说。

(责编：赵竹青、吕骞)