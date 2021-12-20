人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）中国海油广东大鹏LNG接收站19日迎来满载6.5万吨碳中和液化天然气（LNG）的“木兰花”轮，该船LNG接卸后将通过管道输往香港,这是中国海油首次向香港特别行政区供应碳中和LNG。

“木兰花”轮靠泊广东大鹏LNG接收站码头。受访者供图

中国海油有关负责人介绍，该船来自阿曼的LNG是中国海油从国外资源商采购的，它从勘探开发到最终使用所产生的全部温室气体排放，就是通过购买碳信用额进行抵消，从而实现这船LNG全产业链温室气体“净零排放”。其中，一部分碳信用额来自中国江西的林业碳汇项目，其余部分来自国际资源商全球碳信用额资源池。

“木兰花”轮靠泊广东大鹏LNG接收站码头。受访者供图

据介绍，中国海油是香港的重要天然气供应方，1996年崖城13-1气田向香港供气，2006年广东大鹏液化天然气接收站开始向香港供应液化天然气，已为香港持续稳定供气25年。目前中国海油天然气供应量约占香港同期消费量的60%。

“此次中国海油碳中和LNG船货供应香港，将为香港探索实现‘净零发电’提供新的尝试，为香港经济社会的发展注入可靠稳定的绿色动力。”该负责人表示。

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