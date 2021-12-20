本报记者 蒋升阳 齐志明 颜 珂 王崟欣

厦庇五洲客，门纳万顷涛。走过对外开放40年历程的厦门经济特区，在簇簇盛开的三角梅映衬下，愈显风华。

作为厦门经济特区初创时期的领导者、拓荒者、建设者，1986年6月，习近平同志在厦门发表题为《发展横向联系，加快特区建设》的讲话指出：“厦门，寓意‘大厦之门’，我们也可以把它理解为对外开放之门，衷心希望把这个对外开放之门建设得更快些更好些。”今年3月，习近平总书记在福建考察时强调，要深度融入共建“一带一路”，办好自由贸易试验区，建设更高水平开放型经济新体制。

厦门广大干部群众牢记嘱托，奋力拼搏，深入推进更高水平对外开放。厦门奋楫扬帆，努力走在服务和融入新发展格局前列。

以扩大开放促进深化改革

改革和开放相辅相成、相互促进。习近平总书记强调，经济特区要始终站在改革开放最前沿，在各方面体制机制改革方面先行先试、大胆探索，为全国提供更多可复制可推广的经验。厦门坚持以制度创新为核心，持续在更大范围、更宽领域、更深层次上推进改革开放，在建设以制度型开放为鲜明特征的开放型经济新体制上不断蹚出新路径。

制度型开放添活力——

今年“双11”期间，厦门跨境电商数据喜人：仅11月1日当天，厦门“单一窗口”平台跨境电商业务申报量就达到19.7万票，同比增长超4倍。

以跨境电商为代表的外贸新业态、通关新模式，是中国（福建）自由贸易试验区厦门片区大胆试、大胆闯、自主改的生动缩影。自2015年4月21日挂牌以来，厦门自贸片区主动衔接国际先进经贸规则，推进投资贸易便利化，111项创新举措为全国首创，30项厦门经验在全国复制推广。

“6年多来，厦门自贸片区累计推出498项创新举措，目前已打造航空维修、进口酒、集成电路、跨境电商、燕窝等14个重点平台。”厦门自贸片区管委会经济发展局局长代斌说。

优化营商环境增“磁力”——

未来的智慧绿色能源会是什么样？ABB厦门工业中心自行研发的“智慧能源管理平台”展示了一种可能：通过数字化解决方案，实现不同场景下温度、照明的自动调配。

从一个100多人的小工厂，发展成为ABB电气在全球最大和最先进的制造基地，30年来，厦门ABB不断发展壮大。ABB电气相关负责人赵永占道出关键：“有政策、有市场、有机遇，厦门优异的营商环境吸引我们持续加大投资兴业力度，我对在这片热土长远向好发展充满信心。”

推行“多规合一”改革，开设国际贸易“单一窗口”，设立知识产权法庭和破产法庭……早在多年前，厦门就启动了国际一流营商环境建设，对标世界一流、国内最优，营商环境竞争力居全国前列。数据显示，厦门实际使用外资从1983年到2020年，年均增长16.9%。

以更高水平开放推动经济社会高质量发展

一个小小的花洒，竟被设计出50多种水花造型。台资企业厦门建霖家居经过多年发展，已从代工加工企业转型为拥有2000多项专利的创新企业。公司总裁陈岱桦自豪地说：“企业与厦门卫厨产业共同成长，快速壮大，如今厦门卫厨产业研发能力国际领先。”

厦门坚定不移提高开放型经济水平，坚定不移完善对外开放体制机制，为经济社会高质量发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

以开放促产业转型升级——

眼下，厦门东部体育会展新城建设正忙。一座集高端会议、品牌展会、会展旅游等为一体的会展产业新高地，明年即将投入使用。厦门国贸会展集团有限公司党委书记、董事长詹志东说，未来要争取更多国际会议、展览与品牌活动落户厦门。

提升开放水平，推动产业转型升级，厦门正加速建设现代经济体系。如今，厦门已形成电子信息、航运物流、旅游会展等多个优势产业集群，平板显示、计算机与通信技术设备等9条千亿产业链，生物医药与健康、新型功能材料等战略性新兴产业集群也正不断壮大。

以开放促科技创新——

“你到厦门投资的想法是什么？”“你产品最大的亮点是什么？”11月17日，在厦门金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地成立一周年之际，2021厦门金砖创新基地人才赛道暨留学人才创新创业大赛决赛线上评审工作正在进行。这些创业项目涵盖新一代信息技术、生物医药与医疗器械、新能源新材料等领域，都是厦门急需紧缺和重点发展的行业。

“一年多来厦门创新务实，着力打造金砖合作‘厦门样板’。”厦门市金砖办常务副主任黄峰说，金砖创新基地将聚焦政策协调、人才培养、项目开发三大重点任务，不断提升使用全球创新资源能力，推动新工业革命走深走实。

大力引资引才引智，厦门在对外开放中不断提升自身的科技创新能力。如今的厦门，国家级高新技术企业达2282家，全社会研发经费投入强度达3.08%，高技术产业增加值占规上工业增加值比重达43.4%，国家自主创新示范区建设正加速推进。

40年前，厦门地区生产总值仅6.4亿元。40年后，厦门以占福建全省1.4%的土地面积，创造出全省14.5%的地区生产总值、26.2%的财政收入和近50%的外贸进出口总额。2020年，厦门地区生产总值达6384.02亿元，人均生产总值达12.4万元。

以更高水平开放服务和融入构建新发展格局

从100多平方米的小单元房起步，到自建1万多平方米的研发大楼；从单一的终端产品线，到全套通信解决方案；从贴牌到高端自有品牌……位于厦门经济特区发祥地湖里区的厦门亿联网络技术股份有限公司，产品畅销140多个国家和地区。“公司90%的营业额来自海外，其中在金砖国家市场占有率长期保持第一。”亿联公司副总经理张惠荣说。

2017年9月，习近平总书记在金砖国家工商论坛开幕式上的讲话中指出，今天的厦门已经发展成一座高素质的创新创业之城，新经济新产业快速发展，贸易投资并驾齐驱，海运、陆运、空运通达五洲。

40年来，厦门外贸进出口总额年均增长18.1%，“中国制造”经由厦门销往全球220多个国家和地区，外贸综合竞争力居全国百强城市第六位。1983年，厦门实际使用外资仅0.08亿美元；如今，累计有63家全球500强公司在厦投资114个项目。

“在立足国内市场的同时，我们也积极参与国际合作与竞争，改善自身生产要素质量和资源配置水平，国际市场得到进一步开拓。随着公司做大做强，我们能投入更多资金、技术来更好满足国内老百姓对优质医疗健康服务消费的需求。”厦门艾德生物医药科技股份有限公司轮值总经理罗捷敏说。

建通道、搭平台、畅循环，厦门积极服务和深度融入新发展格局。充分利用国际国内两个市场、两种资源，加快建设台商投资区、出口加工区、深化两岸交流合作综合配套改革试验区、自由贸易试验区、自主创新示范区等开放载体，不断提高利用内外资的实效和水平——双向辐射的“朋友圈”越来越大。

“坚定不移深化改革开放，加快打造服务国内国际双循环的枢纽节点。大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，改革不停顿、开放不止步，奋力走在服务和融入新发展格局的前列。”厦门市委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 01 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)