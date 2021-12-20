我国金融业机构总资产逾375万亿元
2021年12月20日05:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京12月19日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的最新数据显示：据初步统计，到2021年三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。
同期，金融业机构负债为341.3万亿元，同比增长8%，其中，银行业机构负债为310.7万亿元，同比增长7.5%；证券业机构负债为9.14万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.46万亿元，同比增长8%。
《 人民日报 》（ 2021年12月20日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 能源保障能力跃上新台阶 推动三大目标协调优化发展
- 能源是国民经济和社会发展的重要基础，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。 近期召开的中央经济工作会议表示，要增强国内资源生产保障能力，加快油气等资源先进开采技术开发应用。…
相关新闻
- 评论
- 关注