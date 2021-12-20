本报北京12月19日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日发布的最新数据显示：据初步统计，到2021年三季度末，我国金融业机构总资产为375.68万亿元，同比增长8.2%，其中，银行业机构总资产为339.36万亿元，同比增长7.7%；证券业机构总资产为11.99万亿元，同比增长23.7%；保险业机构总资产为24.32万亿元，同比增长8.4%。

同期，金融业机构负债为341.3万亿元，同比增长8%，其中，银行业机构负债为310.7万亿元，同比增长7.5%；证券业机构负债为9.14万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.46万亿元，同比增长8%。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 02 版）

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