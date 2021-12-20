本报北京12月19日电 （记者刘志强）记者从12月18日召开的中央企业负责人会议上获悉：今年以来，国务院国资委和中央企业抓紧抓实国企改革三年行动，促进改革效能不断释放。目前，国企改革三年行动目标70%的预定任务已经顺利完成。

会上，国资委党委书记、主任郝鹏总结了过去一年国企改革三年行动的主要进展——

着力推进中国特色现代企业制度建设。深入落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，出台《中央企业董事会工作规则（试行）》《中央企业董事会和董事评价办法》，印发中央企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本，完成集团层面及重要子企业清单制定。加强外部董事履职支撑服务，全面推行外部董事召集人制度，建立国有企业外部董事人才库。中央企业及98.2%的子企业实现董事会应建尽建，超过70%的集团公司制定董事会授权制度，89.9%的符合条件的二、三级子企业实现外部董事占多数。

着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立，中化集团和中国化工联合重组，中国电科重组中国普天，鞍钢重组本钢，国家管网资产重组顺利完成，稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。发挥国有资本投资、运营公司作用，加快清理历史欠账。依托国投、诚通等平台，加大“两资”“两非”清退力度。1—11月，中央企业通过产权市场处置低效无效资产375.8亿元。有剥离任务的79家中央企业共完成“两非”剥离1106项，完成率71%。完成重点亏损子企业专项治理任务，1400余户亏损子企业实现大幅减亏。

着力破解市场化改革重点难点问题。混合所有制企业加快转换经营机制，三项制度改革进一步取得实质性突破，经理层成员任期制和契约化管理制度全面建立，子企业层面签约比例达83.6%，比年初增长54.3个百分点。

着力强化改革专项工程引领带动作用。深入推进“双百行动”“科改示范行动”“区域综改试验”，持续深化对标世界一流管理提升行动。

中央企业负责人会议提出，明年要决战决胜国企改革三年行动，确保各项改革任务在党的二十大召开之前基本完成，明年年底前全面完成。主要任务包括：对照目标要求和重点任务，突出补短板、强弱项，加强督导督办，严格落实责任，逐项销号清零；聚焦重点难点抓攻坚，全面落实中央企业在完善公司治理中加强党的领导的各项要求，建设专业尽责、规范高效的董事会，推进三项制度改革在各层级企业落深落实；着眼巩固拓展抓推广，把改革重要举措和经验以制度形式固化下来，将国企改革重要要求纳入公司章程和企业制度体系，推动各方面制度更加成熟更加定型。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)