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近5年累计引进产业项目363个

哈尔滨新区大力推进改革创新

本报记者  郝迎灿
2021年12月20日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　2019年5月，奉均衡和8名同事从广东深圳来到黑龙江哈尔滨新区，负责深圳（哈尔滨）产业园的建设、运营工作。

　　“借鉴深圳改革开放以来的成功经验，通过‘带土移植’体制机制、管理模式等，打造新的发展热土。”现为深圳（哈尔滨）产业园投资开发有限公司总经理的奉均衡介绍，已在园区成功试行招投标评定分离、新型产业用地等45项深圳政策。截至目前，园区已有注册企业339家，注册资本金达105.8亿元。

　　深圳（哈尔滨）产业园的成长，是哈尔滨新区以改革创新引领高质量发展的生动缩影。

　　检验检测机构资质认定，原本15个工作日才能办理完成，现在企业只要符合相关要求，多签一张承诺书，当场就能拿到认定证书。“对我们企业来说，承诺的必须100%做到，企业信用越好，享受的便利度会越高。”黑龙江省华策检测技术有限公司相关负责人说，2019年12月，公司成为哈尔滨新区第一家通过自主承诺践诺完成审核的检测机构。

　　从去年开始，哈尔滨新区全面试行以“共享即惩戒”为主要内容的信用信息共享和信用联合惩戒机制改革，以信用为基础的极简行政审批服务模式正在形成。截至目前，哈尔滨新区梯次推进各类改革创新项目553项，通过改革创新带动各类要素高度集聚、市场主体蓬勃发展。

　　“目前，新区汇聚各类人才33.5万人，集聚金融类机构495家、各类投资基金115只，新增市场主体4.4万户。”哈尔滨市委副书记、哈尔滨新区党工委书记代守仑说。

　　政策好，环境优，哈尔滨新区的吸引力正日益增强。哈尔滨海邻科信息技术有限公司2016年入驻，作为软件开发企业，成立当年实现销售收入726万元，去年则超过1.1亿元。“我们今年将总部从深圳迁到了新区，扩大产业规模。”公司相关负责人丁福生说，2021年前三季度实现销售收入7700万元。据统计，近5年哈尔滨新区累计引进产业项目363个，协议引资额4623亿元，其中超百亿元项目9个，招商引资项目数量和质量实现双提升。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月20日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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