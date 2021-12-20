本报记者 张 帆 李茂颖

与中医药结缘，可以追溯到朱兆云的青年时代。

朱兆云是云南省药物研究所正高级工程师，她的父亲是云南巍山有名的中医，她曾向父亲表示：“要做像父亲一样的名医。”朱父当即回答：“不是名人的名，是人民的民，是民医，人民的医生，始终牢记为人民服务。”

这段对话，朱兆云一直深深记在心里。

今年已是朱兆云从事中医药探索研究的第三十八个年头，上个月，她当选中国工程院院士。她主持编著的《云南天然药物图鉴》《云南民族药志》等一系列专著，是目前为止对云南中药最详尽的梳理。

38年来扎根边疆，朱兆云带领团队，不断探索着中医药的发展路径。

1999年，云南省药物研究所正值科研院所转制，面临没人才、没经费的困境。此时的朱兆云是云南省医药工业公司技术副总经理，主持取得了一系列科研成果。她接过了重担，正式就任云南省药物研究所所长。

“只有发展了，才能解决药物所最根本的问题。”朱兆云明确了药物所的两条发展主线：基础科研线“新平台、新项目、新人、新成果”和产业转化线“新产品、新厂房、新人、新网络”。如今，云南省药物研究所已建成包括天然药物资源研究室在内的10个研究室，形成了系统、特色鲜明的新药研发链，药物所也被认定为国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心。

云南是我国天然药物资源最多的分布区，一些种类为全国乃至世界所特有。如何实现云南天然药物的资源优势向经济优势的转化成为发展的瓶颈。

朱兆云认为：“摸清家底、种源清楚是研究开发、安全使用的基础，也是云南医药产业发展的必由之路。”为了采集珍贵的药物标本，药物所团队常常需要走进深山老林。从海拔76.4米的滇东南部河口瑶族自治县南溪河与红河交汇处，到滇西北部德钦县梅里雪山，20年间，团队成员拍照标记、采集标本、鉴定药材，他们的足迹遍布云南，累计野外行程80余万公里。

无数的汗水与心血，凝聚成一张亮眼的成绩单：采集标本1万种10万余份，拍摄原生态彩色照片约16万张；准确鉴定412科1720属4392种天然药物；发现新分布药用植物93种，新药用植物资源451种；翻译民族语言文字药名5567个，系统整理附方5816首；首次系统筛选研究99种特色药物；主编专著6部22卷共1191万字。

朱兆云率领团队完成的“低纬高原地区天然药物资源野外调查与研究开发”项目，获得2012年度国家科技进步奖一等奖，填补了我国中医药行业国家科技进步奖一等奖近10年的空缺。

在田野调查中，朱兆云特别重视对一些少数民族药方的收集，尤其是对70种重要中医药资源进行了深入调查和药材生产区划，对云南25个世居少数民族传统用药经验进行抢救性保护与发掘。

“云南很多地区地形复杂、气候多变，很多少数民族形成了独特的医学体系。”朱兆云说：“一些当地的医生，可能不懂理论，但却拥有丰富的用药经验，通过我们的系统整理，在现代科学实验方法的研究下，就可以为创制新药带来灵感。”

在成百上千个处方中反复对比研究，朱兆云组织团队有序开展系统规范的药学、药理、毒理及临床研究，在对云南彝族民间用药经验研究的基础上，朱兆云以第一发明人研制的系列药物诞生。

朱兆云并没有停下脚步。心血管疾病的高患病率及高危害性是世界性难题，朱兆云率领团队又一次迎接挑战，以新思路开发新药，“用现代科学技术结合传统经验，凸显三七在抗血小板聚集临床方面的优势，目前已申报Ⅱ、Ⅲ期临床试验。”

“推动中医药走向世界，是我毕生的梦想。”朱兆云说。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 12 版）

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