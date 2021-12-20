本报记者 刘 毅 寇江泽

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《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，设立了2025年和2035年两个阶段污染防治目标，为今后工作定好调并作出科学部署。其中，明确了打好重污染天气消除攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战、农业农村污染治理攻坚战等8个标志性战役。当前，相关部门正在细化任务分解，抓紧编制8个标志性战役行动计划，进一步将路线图转化为时间表、施工图。

标本兼治、攻坚克难。近日，《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（以下简称《意见》）印发实施。《意见》明确，要部署实施打好重污染天气消除攻坚战、城市黑臭水体治理攻坚战等8个标志性战役。

污染防治工作有了哪些新要求？8个标志性战役包括哪些内容，如何深入打好？

我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出：“党的十八大以来，党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，全党全国推动绿色发展的自觉性和主动性显著增强，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。”

坚决打好污染防治攻坚战，是党的十九大明确的决胜全面建成小康社会三大攻坚战之一。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文表示，2018年6月，中共中央、国务院印发了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，这一意见的目标期是2020年底，与全面建成小康社会的目标是相匹配的。这一意见设立的目标已如期实现，在新时期必须按照2035年美丽中国基本实现的目标，设立2025年和2035年两个阶段污染防治的阶段性目标，为今后的工作定好调并作出科学部署。

生态环境部综合司副司长田成川说：“‘十三五’时期，通过坚决打好污染防治攻坚战，有效解决了一大批损害群众健康的生态环境问题，人民群众生态环境获得感显著增强。”田成川表示，同时我们也要看到，当前重点区域、重点行业污染问题仍然突出，秋冬季重污染天气仍时有发生，臭氧浓度呈缓慢升高趋势，城市黑臭水体治理成效很大但尚未实现长治久清，农业农村污染防治亟待加强，生态环境质量同人民群众对美好生活的期盼相比，同“十四五”高质量发展的要求相比，还有较大差距，必须聚焦突出问题，集中优势兵力，动员各方力量，继续打好一批标志性战役。

按照持续打好、巩固拓展、新增打好3个层次部署实施

田成川介绍，《意见》坚持继承和创新相结合，按照有效衔接、群众关心、突出重点、目标可达、部门协作的原则，按照3个层次部署实施8个标志性战役。

一是持续打好的，保留了“十三五”时期的柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、长江保护修复、农业农村污染治理等4个标志性战役，提出新的目标任务，巩固已有成果，持续攻坚克难，力争在“十四五”时期取得更大成效。

二是巩固拓展的，将渤海综合治理攻坚战拓展为重点海域综合治理攻坚战，范围上扩大到长江口—杭州湾、珠江口邻近海域，统筹实施污染防治行动，加强海洋生态保护修复，通过攻坚战的纵深突破，带动全国海洋生态环境整体改善。

三是新增打好的，加强PM2.5和臭氧协同控制，部署了重污染天气消除攻坚战、臭氧污染防治攻坚战，进一步提升人民群众蓝天获得感；落实国家重大战略，新增黄河生态保护治理攻坚战，推动共同抓好大保护、协同推进大治理。

中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南表示：“《意见》对于8个标志性战役，均提出了量化攻坚目标，如到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内、县级城市建成区基本消除黑臭水体、长江流域总体水质保持为优、黄河干流上中游（花园口以上）水质达到Ⅱ类、农村生活污水治理率达到40%等，将有力推动污染防治攻坚战由‘坚决打好’向‘深入打好’转变。”

正抓紧编制行动计划，确保可操作、可落地、能见效

《意见》明确了深入打好污染防治攻坚战的工作原则：坚持方向不变、力度不减；坚持问题导向、环保为民；坚持精准科学、依法治污；坚持系统观念、协同增效；坚持改革引领、创新驱动。

田成川介绍，下一步，生态环境部将会同有关部门，按照《意见》部署，抓住“十四五”开局起步关键期，重点做好3方面工作。一是落实顶层设计。细化任务分解，抓紧编制8个标志性战役行动计划，进一步将路线图转化为时间表、施工图，确保可操作、可落地、能见效。二是强化统筹协调。加强政策统筹、机制统筹、资源统筹、力量统筹，细化实化攻坚战配套政策措施，开展跟踪调度和总结评估。三是加强指导帮扶。完善中央统筹、省负总责、市县抓落实的攻坚机制，指导地方因地制宜细化落实举措，做到内容聚焦、目标明确、措施务实，确保不折不扣贯彻落实好党中央、国务院决策部署。

“生态环境治理是系统工程，需要综合运用行政、市场、法治、科技等多种手段。”生态环境部有关负责人表示，《意见》从7个方面明确了提高生态环境治理现代化水平的重点任务：一是全面强化生态环境法治保障，在法治轨道上推进生态环境治理。二是健全生态环境经济政策，实施有利于绿色发展的政策措施。三是完善生态环境资金投入机制，把生态环境资金投入作为基础性、战略性投入予以重点保障。四是实施环境基础设施补短板行动，构建一体化的环境基础设施体系。五是提升生态环境监管执法效能，加强全过程监管。六是建立完善现代化生态环境监测体系，实现环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖。七是构建服务型科技创新体系，加强生态环境科技成果转化服务。

标本兼治、攻坚克难，一个蓝天白云、繁星闪烁、清水绿岸、鱼翔浅底的美丽中国，一定能够如期实现。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)