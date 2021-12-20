本报记者 刘书文

溧阳市地处江苏西南部。近年来，当地统筹推进公园城市建设，一幅宜居、宜业、宜游的崭新画卷正徐徐铺展。

公园城市景美如画

“家门口就有好看的公园。”在溧阳焦尾琴公园，市民滕菲一边散步一边拍照，“现在周围的公园越来越多，环境是真的好。”

拥有南山、曹山、瓦屋山、天目湖、长荡湖等山水资源，溧阳形成了“三山一水六分田”的自然格局。在良好的生态基础上，溧阳提出建设“基于精致山水的公园城市”的目标，以公园城市建设统筹生态、生产、生活空间，努力实现景城相融、人城和谐。

在公园城市建设中，溧阳力求做到共商、共建、共治、共享、共融，以人民群众的获得感和幸福感为根本出发点，力争满足各层次、各群体的个性化需求。“群众需要什么就建什么，群众缺什么就补什么，要把‘城市的核心是人’作为公园城市建设的重中之重。”溧阳市委书记徐华勤说。

公园城市并不等于只有公园，但必须要有足够的公园。围绕全域“10分钟入园”的目标，溧阳均衡布局城市公园、社区公园、郊野公园等各类公园，构建全域公园体系。在溧阳，推窗见绿，出门即景，街边公园随处可见，马路两旁绿树成荫。一条“溧阳琴廊”纵贯南北，不仅改变了周边城区风貌，还串联起城市间的大小景区，“城中景”与“景中城”相映成趣，生态绿意融入大街小巷。

生态助推增收致富

今年10月，又一场稻田音乐节在溧阳南渡镇庆丰村上演，万亩金色田园营造出梦幻般的意境。

庆丰村通过多种方式，把村民的闲置老房子改造利用、对外招商。如今，庆丰村通过建设庆丰田园综合体、举办形式多样的农旅项目，不断提升农旅品牌，大幅度提高庆丰村的乡村旅游品质。

“近年来，我们打造农旅项目，不仅顺利脱贫，也助推乡村振兴和城乡融合快速发展。”庆丰村党总支书记洪骥说，这个村集体经营性收入每年不过3万元的经济薄弱村，凭借生态优势转化，2020年，村集体经济收入突破350万元、经营性收入达218万元。

“房间需要抢，我是很久以前订的，趁着周末，和家人朋友享受一下溧阳美景。”来自南京江宁区的王女士到溧阳上兴镇牛马塘村游玩，住进这里的民宿。

近年来，随着旅游资源优势不断放大，溧阳特色民宿已经成了长三角地区休闲度假的新去处。在溧阳南山片区的山林、湖畔，一幢幢特色民宿掩映其中，精巧雅致、风格迥异，成为山水间的风景。如今，溧阳已有民宿300余家，带动5万余个家庭就业，实现近10亿元收入。

擦亮全域旅游名片

民宿的蓬勃兴起，得益于溧阳大力推进的全域旅游。从“全域”角度出发，溧阳重点做了两件事：全域布景和全域打通。

溧阳通过精心治理，把环境和景观统一起来。“十三五”时期，溧阳投入40余亿元治山理水，关停采石矿、砖瓦窑、石灰窑、码头190余座，生态修复废弃矿山50余座。

此外，“溧阳1号公路”把原本分散的自然资源和乡村景点联结起来。去年，溧阳正式入选第二批国家全域旅游示范区。

全域旅游成为溧阳的一张亮丽名片，溧阳市人民政府与中科院物理所合作共建长三角物理研究中心，南京航空航天大学天目湖校区、东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心、重庆大学溧阳智慧城市研究院、上海交通大学溧阳智能制造研究院等一流研发平台落户深耕，推动溧阳在高质量发展考核中跻身2020年度全省县区十强，综合实力跻身全国百强县第二十五位。

“在溧阳，处处是风景。‘十四五’时期，我们将切实把生态创新进行到底，真正实现经济效益、社会效益、生态效益有机统一、同步提升，推动溧阳高质量发展走在前列。”徐华勤表示。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)