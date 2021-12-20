本报记者 林丽鹂

图①、图②：企业现场质量管理。

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企业现场质量管理。

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习近平总书记指出，“质量是人类生产生活的重要保障。人类社会发展历程中，每一次质量领域变革创新都促进了生产技术进步、增进了人民生活品质。中国致力于质量提升行动，提高质量标准，加强全面质量管理，推动质量变革、效率变革、动力变革，推动高质量发展。”

近年来，我国质量强国建设取得显著成效。在经济转向高质量发展的关键节点和“十四五”规划开局之年这个关键时期，开展2021年全国“质量月”活动，评选第四届中国质量奖、举办中国质量（杭州）大会等意义重大，有助于把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，大力实施质量强国战略，深入开展质量提升行动，全面加强质量安全监管，有力支撑经济社会高质量发展。

深入开展质量提升行动

围绕重要产业、重点产品和服务，实施质量提升计划，推广一批质量提升成果经验

改革开放40多年来，中国经济实现了由小到大的跨越，成为了世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国经济快速发展，越来越多的中国产品走向世界，越来越多的中国品牌得到世界认可，质量在其中都发挥了重要的助推器作用。

“中国在过去40多年里进行了深刻的改革才拥有今天的成就。中国是质量变革的榜样。”9月16日，柬埔寨国务兼工业、科技和创新部大臣占蒲拉西在中国质量（杭州）大会上对我国的质量变革给予高度评价。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，坚定不移建设质量强国是高质量发展必然要求。今年9月，国家市场监管总局等20个部门以“深入实施质量提升行动 大力推进质量强国建设”为主题，联合开展全国“质量月”活动，成效显著。

我国深入实施质量提升行动，围绕重要产业、重点产品和服务，实施质量提升计划，推广一批质量提升成果经验。强化高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给。引导广大企业积极开展质量监测分析，广泛开展质量改进、质量攻关、质量诊断、质量提升小组等活动，推动质量管理数字化、信息化，全面提升质量水平和质量竞争力。加强缺陷产品召回管理，发现产品缺陷，提出产品安全规范建议，促进行业整体质量提升。

与此同时，我国一直致力于加强质量国际合作，共同促进质量变革创新、推进质量基础设施互联互通，为推动全球经济发展、创造人类美好未来作出贡献。未来，中国将继续积极参与国际质量合作，推动质量基础设施互联互通和共建共享，更好促进全球经贸往来、造福各国人民。

中国美国商会总裁毕艾伦说：“我们相信，我们可以与中国合作伙伴一起进行深入实践，通过分享洞见、经验、技术与投资来帮助中国实现可持续且高质量的经济增长。”

发挥中国质量奖示范引领作用

督促企业严格落实质量主体责任，加强全员全要素全过程的全面质量管理，争创一流质量

中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，于2012年经中央批准设立，每两年评选一次。建立国家质量奖励制度也是国际通行做法。目前，世界上已有超过96个国家和地区设立了104个质量奖项。中国质量奖一直备受国内外、业内外关注。

9月16日，第四届中国质量奖评选结果在中国质量（杭州）大会上正式揭晓。京东方科技集团股份有限公司、中铁工程装备集团有限公司、美的集团股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、博世汽车部件（苏州）有限公司、宁波舟山港集团有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、北京空间飞行器总体设计部、中国核电工程有限公司“华龙一号”研发设计创新团队等9家组织及中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣被授予第四届中国质量奖，徐工集团工程机械股份有限公司等80家组织和中车长春轨道客车股份有限公司高级技师李万君等9名个人被授予第四届中国质量奖提名奖。

中国质量奖旨在推广科学的质量管理制度、模式和方法，促进质量管理创新，传播先进质量理念，激励引导全社会不断提升质量，建设质量强国。

本届中国质量奖评选凸显五个特点：一是参评范围广泛，从各行业各地方推荐产生出696个组织和168名个人参评，数量为历届之最；二是外资企业首次参评并获奖，体现了中外质量管理交流互鉴的积极成果；三是民营企业等踊跃参评，获奖组织中民营及混合所有制企业占将近一半，显示了中国民营经济不断迸发的质量创新活力；四是首次为中小企业单设评选类别，共有6家中小企业获得中国质量奖提名奖，引领广大中小企业走“专精特新”发展之路；五是有一批“链主”企业获奖，鼓励发挥标杆引领作用，推动产业链质量协同提升。

中国质量奖的评选表彰将推动加强全域全面质量管理。该奖项强调“评管理”，一方面，将现代质量管理理念从制造业、服务业、工程建设业等领域普及推广到国民经济更广泛的领域，引导广大企业和组织重视质量管理、总结管理经验、提升管理水平；另一方面，通过总结、提炼和推广获奖组织的质量管理经验，带动越来越多的企业和组织应用先进质量管理模式和方法，加强全员、全要素、全过程的全面质量管理，提升整体质量水平。因此，必须充分发挥好中国质量奖获奖组织和个人示范引领作用，督促企业严格落实质量主体责任，加强全面质量管理，争创一流质量。

全面加强质量安全监管

健全大市场、大质量、大监管工作格局，深化市场监管综合执法改革，坚持对质量安全问题“零容忍”

近年来我国质量治理体系日益完善、供给水平大幅提高，但建设质量强国任重道远，必须加强质量安全监管。

国家市场监管总局负责同志表示：“质量问题是我国经济社会发展的战略问题，也是与老百姓日常生活息息相关的民生问题。‘十四五’时期，在深入实施质量提升行动过程中，既要注重围绕重点领域、重点产品、重点行业、重点工程，加强全面质量管理，也要关注百姓身边日常消费品和生活服务质量的提升，不断推动质量整体水平提高。”

国家市场监管总局统计显示，我国产品和服务质量不断提高，其中制造业产品质量合格率达到93.86%，重点服务行业和公共服务质量满意度稳定在“比较满意”区间。

国家市场监管总局将全面贯彻党中央、国务院决策部署，创新质量促进政策，优化质量供给体系，推进内外贸质量监管、标准规则、认证认可等衔接。完善国家质量基础设施，加快突破产业质量瓶颈，促进产业链供应链质量联动提升。深化市场监管综合执法改革，坚持对质量安全问题“零容忍”，加大知识产权和消费者权益保护力度，持续优化营商环境。

第四届中国质量奖获奖企业代表表示：“我们还有很多关键技术、关键工艺需要突破，必须走以质取胜的发展道路，创造一流的质量，才能实现质量强国。我们将在核心技术上布局工业芯片、工业机器人、伺服电机、汽车核心零部件等领域，在全价值链上推动全面可靠性体系、智能质量管理体系建设。”

质量既是产出来的，也是管出来的，同时也是市场竞争出来的。质量整体水平的提升，既需要各类市场主体作为供给方，绵绵用力、见优思齐，也需要全社会、各行各业和广大消费者作为需求方共同监督、择优弃劣，更需要政府加强监管、积极引导。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)