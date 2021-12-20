中国工程院院士、上海交通大学校长 林忠钦

制造业是质量强国的主攻方向，质量是制造强国的关键内核。在中国经济增长从速度型转向质量型的关键阶段，质量成为经济更好更快发展的新驱动力。党的十九届五中全会再次明确“推动质量变革”“坚定不移建设制造强国、质量强国”，为中国制造走向价值链中高端指明方向。

近年来，国家推出一系列政策措施，作出一系列战略部署，大力推进质量强国建设。中国质量奖，作为一种制度性安排，是推进质量强国建设的重要抓手，树立起一批质量标杆，对传播先进质量理念，推广先进质量管理模式，提升质量水平，发挥了积极作用。

同时，必须清醒看到，质量强国建设面临前所未有之挑战，要牢牢抓住当前制造业质量效益和产业链短板这两大痛点，直面产业变革，高举技术变革和管理创新大旗，尽快将痛点转化为质量新优势，更好发挥质量在“双循环”中的刚性作用。

把提升质量效益优势作为突破口

曾几何时，质量效益不好是中国制造的痛点。中国制造曾陷入了一个“质量不高→效益不好→投入不强→质量不高”的非良性循环，在全球产业链价值分配中处处受阻。打造中国制造质量新优势，必须消除质量效益顽疾。

提高质量效益需要政产协力。质量效益的成因复杂，既有优质优价、营商环境等体制机制的问题，也有企业内部的成本管控、技术水平等约束。提高质量效益需要政府、产业协同发力，构建有益于质量效益的治理新体系，创新有益于质量效益的发展新理念，聚焦培育技术核心竞争力，加大质量效益考核力度。中国质量奖的获奖企业代表着中国质量效益的最高水平，是实现质量和效益良性循环的表率。

以质量升级奠定产业链竞争新优势

质量升级推动产业链现代化。产业链现代化的标志是价值链迈向高端，供需链安全、稳定、可靠，空间链区域布局协调，企业链上下游分工有序协同。实现产业链现代化，质量升级是关键。产业链是纵横交错的复杂网络，亟须建立起有效的资源共享、产业协作与合作经营的协同模式。要牢牢抓好质量这个关键变量，通过质量升级，实现产业链更高附加值、更强创新力和更安全可靠。

质量升级需要精准协同推进。推进产业链质量升级，要建立产业链质量评价制度，优化产业链质量创新资源配置，夯实产业链质量基础设施。既要全面梳理制约质量升级的体制性障碍和技术瓶颈，也要充分考虑到产业链上下游特色和差异，精准化协同推进。中国质量奖的获奖企业都是所在产业链的优势企业，要利用其在资金、技术、质量管理等方面的优势，补链、延链、固链、强链，推动产业链质量上下游融合、均衡、协调发展。

实施技术变革与管理创新双轮驱动

技术水平决定制造质量的高度。在全球市场竞争中起决定作用的是性能、功能等产品质量，靠的是高科技创新。产品质量首先是设计和制造出来的，产品全过程关键环节的核心能力必须通过技术来达成。质量的每次跃阶提升，往往是市场需求引导技术创新的结果。面对新一轮科技和产业革命，要强化技术变革力度，提高研发制造水平，提升计量、标准和检验检测能力。

管理水平决定制造质量的厚度。管理创新以质量效益为主要价值取向，统筹各类资源配置，优化各项业务流程，是核心能力转化为竞争力的助推剂。相较技术创新，管理创新面向产品全生命周期，影响质量口径更宽，涵盖质量要素更全。以管理创新厚积质量方能薄发竞争力，日本上世纪创新发展的享誉全球的精益管理模式，为提升产品质量竞争力，赢得全球市场发挥了巨大作用。

技术和管理合力奠定质量优势。打造中国制造质量新优势，需要技术变革与管理创新共同发力，就像DNA的双螺旋结构，这是中国优质制造的基因。通过双螺旋引擎带动中国制造质量水平螺旋上升，是打造中国制造质量新优势必须遵循的科学原则。中国质量奖获奖企业，都是各领域双驱动的典范，总结、宣传和推广其共融模式，将为更多企业构建新模式、实施新路径，提供更多的中国新样本。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)