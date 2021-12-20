对话人：蒋家东（中国航空综合技术研究所总工程师） 林丽鹂（本报记者）

习近平总书记深刻指出，“人类社会发展历程中，每一次质量领域变革创新都促进了生产技术进步、增进了人民生活品质。”

面对国内国际环境的深刻调整与持续演进，我国必须加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。当前乃至今后一段时期，提高国内供给体系对国内需求的适配性，使不断提档升级的内需特别是消费需求成为国民经济循环的战略基点显得尤为迫切。为此，通过质量领域的变革创新，推动企业加强全面质量管理，全方位提升产品与服务质量，有助于构筑我国经济的质量优势，增强经济发展的韧性和弹性。

记者：2021年9月，第四届中国质量奖评选结果揭晓，来自制造业、服务业、一线班组等的9家组织获得中国质量奖，80家组织获得中国质量奖提名奖。通过这些获奖组织的质量管理实践，是否能探寻中国质量领域变革创新的方向？

蒋家东：中国质量奖是中国质量领域的最高荣誉，是激励引导企业参与和加强质量领域变革创新的重大举措和有效途径。获得奖励的这些组织是各行各业推荐参评的优秀组织中的杰出代表，既有在中国经营多年，质量管理成熟规范的外资企业，也有质量创新活力迸发的民营企业；既有标杆引领作用突出的大型“链主”企业，也有坚持“专精特新”发展的中小企业。这些组织在质量、创新、品牌、效益等方面均取得了突出成绩，形成了一系列质量管理的先进理念、模式和方法，不仅是当代中国质量管理最佳实践的引领者，而且是质量领域变革创新的开拓者。研究表明，这些质量管理的先进理念、模式和方法不仅体现了我国企业将质量管理的基本原理与生产经营的具体实践有机结合的鲜明特点，而且体现了质量管理的先进理念与数字化、网络化、智能化的科技发展趋势加快融合的前沿特征，更体现了我国企业在质量领域勇于变革创新的时代精神。

记者：在市场竞争激烈的背景下，如何加速推动质量变革？

蒋家东：激发企业的质量创新活力是质量变革的关键环节。在市场竞争日趋激烈的时代，企业生存与发展的关键不仅在于技术实力，更在于以技术为支撑、管理为保障、人才为依托、文化为引领的质量竞争力、发展力与持续力。每一个质量变革的时代，都会涌现出大量质量卓越的企业，都会形成一批质量管理的先进理念、模式和方法。回顾过去，精益生产模式引领了日本的质量崛起，六西格玛管理助推了美国的质量复兴。在竞争日趋激烈的全球市场上，急剧变化的商业环境需要创造性的质量变革创新战略。以中国质量奖获奖组织为代表的一大批中国优秀企业，正在研发、设计、生产、服务的每一个环节强化质量创新，在推动企业做大做强的同时，不断为广大顾客和整个社会创造出优质的产品和服务，并引领了中国乃至全球质量变革的方向与潮流。最近十年来，很多产品与服务的生产过程延伸为多个连续的生产阶段与流通过程，产业、贸易、投资、服务与创新相互联结，形成了全球化的产业链、供应链和价值链。质量领域的变革创新与产业链、供应链和价值链越来越深入且紧密地融合在一起。增强我国经济的质量优势，关键在于破除制约质量发展的短板，激发企业的质量变革创新活力，全面提升经济发展的质量和效益。

记者：中国质量奖致力于推动企业质量管理能力与水平，您认为中国质量奖在未来对于中国质量变革有哪些深远意义？

蒋家东：在这样的时代背景下，进一步增强中国质量奖的政策导向和激励功能，推动质量管理的先进理念、模式和方法在全社会推广应用，鼓励促进获奖组织积极发挥在技术攻关、管理创新、质量改进、标准研制与品牌建设等方面的战略优势，主动吸纳中小企业有效融入产业链、供应链和价值链，实现要素共享、风险共担、设备联通和生产协同，有助于推动我国企业以产业链、供应链、价值链为依托，实现质量协同变革创新与提档升级。

面向“十四五”，面向未来，以习近平同志为核心的党中央作出了建设质量强国的重大战略决策。在加快推进质量强国建设的进程中，要更加有效发挥中国质量奖的激励性、导向性、辐射性作用，激励引领广大企业树立质量第一的强烈意识，不断加强全面质量管理，持续推动质量变革创新，深入开展质量提升行动，以产品与服务质量的显著跃升推动“中国制造”“中国服务”和“中国品牌”大踏步迈入全球产业链、供应链和价值链的中高端，不断增强我国企业、产业及经济的质量竞争优势。

《 人民日报 》（ 2021年12月20日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)