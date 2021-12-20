本报记者 徐佩玉

今年是“十四五”开局之年，中央企业改革发展取得了哪些新突破？国企改革三年行动明年即将收官，目前进展如何？12月18日，在中央企业负责人会议上，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，中央企业在开局之年交出了一份亮眼“成绩单”。

国企改革三年行动成效显著

“十四五”良好开局背后，是中央企业各项工作的积极推进。

国企改革三年行动成效显著。目前中央企业集团层面及98.2%的子企业实现了董事会应建尽建，近九成符合条件的二三级子企业实现了外部董事占多数。中国星网、中国电气装备、中国物流集团亮相，中化集团和中国化工实施重组，普天并入电科，鞍钢牵手本钢，稀土、煤炭等领域专业化整合深入实施……今年以来，中央企业战略性重组和专业化整合按下“快进键”。三项制度改革进一步取得实质性突破，经理层成员任期制和契约化管理制度全面建立，子企业签约比例达83.6%，比年初增长54.3个百分点。国企改革三年行动70%目标任务顺利完成，为企业高质量发展提供了强劲动力。

重大科技创新和重大工程成果丰硕。载人航天成绩举世瞩目，天问一号着陆火星，中国人首次进入自己的空间站；主战舰艇集中入列，歼20大规模列装；深海一号大气田投运，白鹤滩水电站首批机组投产，“华龙一号”商业运行，石岛湾高温气冷堆核电站示范工程即将并网发电；时速600公里磁悬浮列车下线，川藏铁路拉林段正式运营，中老铁路成功开通……中央企业锻造的一系列国之重器极大振奋了中华民族自信自强的志气、骨气、底气。

重大任务勇挑重担。高水平建设运营冬奥会场馆，高质量落实在京央企总部非首都功能疏解任务，全力保障新冠疫苗生产供应，紧急驰援河南防汛抢险，特别是不讲条件、不计代价坚决打好能源保供攻坚战，充分展现了国资央企责任担当。

企业发展质量效益进一步改善提升

国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，一年来，中央企业围绕构建新发展格局，突出高质量发展，服务“六稳”“六保”，企业发展质量效益进一步改善提升。

规模效益和运行质量进一步提高。1—11月，中央企业利润总额2.3万亿元、净利润1.75万亿元；营业收入利润率7.1%，同比提升1.1个百分点；研发投入强度2.3%，同比提高0.1个百分点；年化全员劳动生产率67.9万元/人，同比增长20.7%。截至11月底央企资产负债率为65.1%，基本保持稳定。

战略性新兴产业布局进一步加快。落地实施新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字协同创新平台，打造自主可控天翼云，加大新能源、5G应用等战略性新兴产业布局力度。前三季度，中央企业战略性新兴产业完成投资7267亿元，同比增长6.3%。

税收贡献进一步增加。1—11月，中央企业累计上交税费2.2万亿元，同比增长19.1%。石油石化、冶金、煤炭、军工、交通运输等行业企业上交税费增速超过20%。

抓紧抓实三年行动，促进改革效能不断释放。1—11月，中央企业通过产权市场处置低效无效资产375.8亿元。今年以来，中央企业深入推进“双百行动”“科改示范行动”“区域综改试验”，持续深化对标世界一流管理提升行动。

努力实现“两增一控三提高”

“中央企业作为国民经济的‘稳定器’‘压舱石’，明年必须在稳字当头、稳中求进上主动担当、积极作为。”郝鹏说，总的看，中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，中央企业高质量发展稳中向好的态势也不会改变。但疫情仍然是影响世界经济的最大不稳定因素，明年面临的困难和挑战明显增多。“我们既要正视困难，又要坚定信心，切实把工作做好。”

据介绍，明年央企“两利四率”指标要努力实现“两增一控三提高”，即利润总额和净利润增速高于国民经济增速，控制资产负债率，营收利润率、全员劳动生产率、研发经费投入强度进一步提高。

郝鹏表示，当前改革中还存在不平衡、不充分、不到位的问题，下一步要全力以赴啃硬骨头，狠抓改革成效。

突出经营机制转换是关键。郝鹏指出，明年国资委将推动中央企业建设专业尽责、规范高效的董事会，有效落实董事会职权。全面实行经理层成员任期制和契约化管理，提升企业活力和效率。

加速推进中央企业战略重组和专业化整合。据国资委介绍，明年将深化跨行业、跨领域、跨企业专业化整合，加强海工装备、新能源企业、工业互联网、物流大数据、航空货运等协同发展平台建设。推动混合所有制企业深度转换经营机制，持续探索差异化管控。同时，把改革重要举措和经验以制度形式固化下来，将国企改革重要要求纳入公司章程和企业制度体系，推动各方面制度更加成熟、更加定型。

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