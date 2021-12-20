本报记者 汪文正

河北省沧州市持续优化营商环境，扶持中小企业加速成长为行业“小巨人”。目前，沧州市共有省级“专精特新”中小企业189家，国家级专精特新“小巨人”企业19家。图为近日工人在一家“小巨人”企业车间操作机器。

苑立伟摄（人民视觉）

近年来，江苏省连云港市聚力解决中小企业发展需求，营造更加有利于中小企业发展的氛围，促进了中小企业快速发展。图为日前连云港市一家管业公司的工人正将一批MPP电力保护管装车发货。

耿玉和摄（人民视觉）

日前，工业和信息化部等19部门印发《“十四五”促进中小企业发展规划》（简称《规划》），对“十四五”期间促进中小企业发展工作做出部署。工信部有关负责人介绍，《规划》把握中小企业面临的政策机遇、市场机遇、环境机遇和创新机遇，将培育壮大市场主体、构建企业梯度培育体系、提升企业创新能力和专业化水平等作为“十四五”中小企业工作重点。

构建中小企业“321”工作体系

工信部有关负责人介绍，工信部将构建中小企业“321”工作体系，即围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域，聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵，加强中小企业合法权益保护”两个重点，紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标，并将该工作体系作为《规划》核心内容，成为促进中小企业发展工作的切入点和着力点。

“十四五”时期，围绕促进中小企业发展的关键环节，《规划》提出了一系列工作目标：

整体发展质量稳步提高。中小企业在提升产业基础高级化和产业链现代化水平方面的作用更加突出，人均营业收入增长18%以上。

创新能力和专业化水平显著提升。规模以上小型工业企业研发经费年均增长10%以上，专利申请数年均增长10%以上，有效发明专利数年均增长15%以上。中小企业数字化网络化智能化绿色化转型步伐明显加快。推动形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。

经营管理水平明显提高。质量管理水平、合规经营水平和国际化水平持续提升，品牌影响力、核心竞争力和抗风险能力明显增强。

形成“目标—任务—工程”工作链条

《规划》对7项主要任务作出明确，形成“目标—任务—工程”的工作链条，构建“十四五”促进中小企业发展工作框架：

——培育壮大市场主体。落实就业优先政策，大力弘扬创业精神，继续举办各类中小企业创新创业活动，积极营造大众创业社会氛围。总结推广“小升规、规改股、股上市”等经验做法，打造中小企业集群、园区等载体。

——健全政策支持体系。全面实施《中华人民共和国中小企业促进法》，提高财政支持的精准度和有效性，强化政府采购支持中小企业政策机制，落实有利于小微企业发展的税收政策和行政事业性收费清费降费政策。

——建立高效服务体系。建立健全横向集聚政府公共服务、市场化服务、社会化公益服务各类服务资源，纵向贯穿国家、省、市、县四级的网络化、智慧化、生态化服务体系。

——完善公平竞争环境。加大反垄断监管力度，防止资本无序扩张，优化公平竞争政策顶层设计，为中小企业发展营造公平有序的竞争环境。

——提高融资可得性。综合运用货币、财政等政策工具及差异化监管措施，引导金融机构加大对小微企业信贷支持力度，促进形成敢贷、愿贷、能贷、会贷的长效机制。

——加强合法权益保护。依法保护中小企业及其出资人的财产权和其他合法权益，保护企业经营者人身和财产安全。

——提升创新能力和专业化水平。深入实施创新驱动发展战略，发挥市场在创新资源配置中的决定性作用，完善中小企业创新服务体系，营造鼓励和保护创新的制度环境，激发企业创新内生动力。

实施9项重点工程推动落实

“十四五”期间，如何推动《规划》落实落细？工信部有关负责人表示，将在《规划》提出的主要任务基础上进一步突出重点、细化要求，实施9项重点工程。

其中，优质中小企业培育工程、中小企业创新能力与专业化水平提升工程是为了落实“十四五”规划纲要关于“支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地”的要求；中小企业数字化促进工程、中小企业绿色发展促进工程、中小企业质量品牌提升工程是从企业内部着眼，旨在提升中小企业自身实力和核心竞争力，推动企业高质量发展；中小企业服务机构能力提升工程、中小企业融资促进工程、中小企业合法权益维护工程是从企业外部入手，着眼解决长期以来困扰中小企业的难点、痛点和堵点问题，改善企业发展环境。

为此，多部门将形成工作合力，保障《规划》有效实施。“《规划》明确了4项保障措施，包括加强党的全面领导、加强政策协同和评估督导、加强运行监测和政策研究、营造良好舆论环境等，这是落实好‘十四五’规划的基础和保证。”工信部有关负责人表示。

(责编：岳弘彬、牛镛)