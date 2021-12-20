12月18日，蒙牛对已经使用了22年的LOGO进行焕新升级，确定了品牌坚持“在传承中不断进行形象焕新”的理念，以及“兼具年轻化、国际化新形象”的LOGO升级思路。

据介绍，新LOGO以中国文字为骨，以内蒙古大草原为魂，最大程度保留了原有的图文结构和基本色调，延续消费者的主要情感要素。从整体视觉上，新LOGO通过图形、色号、边框等调整，更加凸显了“牛角”“母亲河”和“绿色大草原”这3个极具中国特色和蒙牛特点的元素，总体更显亲和、现代、开放和国际化。此次新LOGO将此前基本色使用的“361C”的绿色色号更改成了“7481C”。此外，新LOGO中“牛角”“母亲河”要素均是以极具数学感的黄金分割比例呈现在“草原”之上。

蒙牛相关负责人表示，此次LOGO焕新，也是蒙牛通过视觉形式与消费者展开的一场深层次对话。集团试图从品牌角度把战略目标以更加清晰和简洁的方式传递给消费者。新LOGO中的“牛角”，是蒙牛的精神符号，代表了蒙牛一直以来“天生要强，与自己较劲”的企业精神。同时，它也象征着一个旋转的地球、一片充满无限可能的天空，体现出蒙牛“脚踏草原、放眼全球、仰望星空”的博大胸怀。

LOGO换新之际，蒙牛也启动了全球品牌升级战略，与国内国际文化体育品牌进行持续性战略合作。

(责编：曹淼、李源)