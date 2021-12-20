新华社南京电(记者沈汝发)南京市六合区仁和菜场门口的一块窨井盖一个多月前的一天出现严重毁损，城管信息员当即通过“城管通”上传至城管局的数字化平台，仁和商城物业收到指令后很快就更换了新的窨井盖。“这里人流量很大，要是哪个人掉下去，就不是一个窨井盖的问题了。”物业负责人许元君说。

开展窨井盖专项整治，全力守护群众的“脚下安全”，是南京市六合区城管局在党史学习教育中深入开展“我为群众办实事”的一项举措。

在党史学习教育中，南京市深入开展“我为群众办实事”，梳理群众身边的“急难愁盼”问题，用务实举措让百姓真切感受到党的温暖。

六合区城管局督查指导科副科长任丹介绍，今年以来城管部门组织信息采集员对全区所有破损、缺失、移位、下沉的井盖进行核查、上传，再由平台将问题菜单派发至相应单位限时整改。全区拉网排查问题井盖菜单652件，目前均已整改到位。

“一老一小”是被重点关注的群体。江宁区打造“小江家护”养老服务品牌，通过政府购买服务，整合社会资源，为老年人提供多样化服务。截至目前，“小江家护”累计开展上门照护服务160万次，开展助餐服务150万次，帮助15名走失老人找到亲人。南京市发改委推动社区购买托育机构普惠服务，打造群众的身边园、普惠园。目前，南京有普惠托育机构50家，可提供普惠托位4065个。

开放机关企事业单位停车资源缓解群众停车难；为群众安装报警器防范燃气泄漏；推动体育场馆上线运营方便群众健身……据南京市委党史学习教育领导小组办公室介绍，南京市已梳理公布三批65件市级重点实事项目，党员干部领办1.18万件实事项目。

同时，南京市在党史学习教育中不断探索创新，为企业创造良好的营商环境。9月7日，新开设企业的沈先生在鼓楼区行政审批局不仅获得“一窗通办”的贴心服务，而且获赠开业“礼包”，里面连公章都已经办好。

浦口区税务部门联合中国人民银行浦口支行，搭建了退库工作常态化沟通平台，建立起“部门配合、专人对接、快审快办”的留抵退税快速响应机制。“我们利用税收大数据定期分析筛选、精准识别适用留抵退税政策的企业，采取短信推送提醒、上门走访等一对一精准辅导服务，确保退税快速办理。”浦口区税务局局长倪云国说。

国网南京供电公司推出“开门接电”，提升客户用电获得感。溧水交通公共客运站申请新增3830千伏安的用电容量，供电公司仅用16个工作日就完成了电力外线工程施工建设，提前完成送电工作。

针对疫情对企业的冲击，南京市出台“稳企十条”，拿出“真金白银”为企业解难、减负、帮扶。截至目前，已向企业发放20亿元专项再贷款资金；减免相关企业房产和土地税收2.49亿元；发放5000万元电子消费券，激发消费活力，有效帮助企业纾困。

“下一步将把提升质量水平、构建长效机制作为重要着力点，形成一批可复制、可推广的制度性成果。”南京市委常委、宣传部部长陈勇说，南京将建立健全“知民情、察民意”等一系列制度，常态长效为民办实事。

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