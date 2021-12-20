新华社长沙电（记者白田田、周楠）制造业是实体经济的基础。今年以来，尽管面临原材料价格上涨等困难，制造业大省湖南采取推进“链长制”、攻关核心技术、加速数字化智能化融合发展等措施，制造业保持了稳中向好、稳中提质发展态势，坚定向着打造国家重要先进制造业高地目标迈进。

强链条：“链长”帮 “链主”带

不久前，2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会在湖南省株洲市举行，这场行业盛会吸引了数百家上下游企业。得益于高度集聚、高效协同的产业链，一款新车型从研发到交付，在株洲最快只需6个月。

针对轨道交通等重点产业链，株洲市在每条链上建立了一个联合党委、一个“链长”办公室和一个行业协会。这种机制被称为“链长制”。今年以来，湖南大力推进“链长制”，省市主要领导当“链长”，梳理短板弱项、协调解决重大问题。

龙头企业是“链主”，带动一批中小企业成长。据统计，湖南已有232家企业入选国家级专精特新“小巨人”企业，其中80%以上“小巨人”企业分布在先进制造业集群。

“强链条”效果初显。湖南省工信厅数据显示，1至10月，湖南省规模工业增加值同比增长8.7%；工业投资增长14.4%，两年平均增长12.7%。

中央经济工作会议提出，要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。

2022年，湖南将按照省市县分级推进、梯度培育、滚动发展方式，进一步增强产业集群竞争力。“十四五”期间，湖南的目标是打造工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机及航空航天装备3个世界级先进制造业集群。

破瓶颈：抓“硬核” 攻“关键”

3D打印机里，激光一层一层烧结金属粉末，光斑大小需要动态调整。湖南华曙高科技有限责任公司拥有“三轴动态聚焦”技术，可以很好地控制光斑，生产的超大型金属3D打印设备成功投放市场。

“过去这类设备依赖进口，现在我们的新产品在市场上占得先机。”华曙高科董事长许小曙说，企业将持续加大研发投入，保持技术领先性和竞争力。

产业发展离不开“硬核”科技。今年，湖南省提出十大技术攻关项目，全部指向关键核心技术；重点组织攻关的115项关键技术及产品中，已取得轨道交通关键控制部件、碳基传感等领域的多项成果。

湖南省工信厅有关负责人说，2022年，湖南将以突破关键技术为牵引，推进产业基础再造，实施“100个产品创新强基项目”等，同时加快创新成果转化。

深度融：“数字”助 “智能”推

位于衡阳市衡南县的特变电工云集5G智慧工厂，机械臂对高压开关零部件进行激光检测，数据实时呈现在电脑里。在这家湖南省首批“5G+工业互联网”示范工厂，工业互联网平台连接的设备超过900台（套）。

该工厂负责人孟珍政说，相比传统工厂，5G智慧工厂的研制周期缩短20%，生产效率提升25%，产品不良率下降15%。

新一轮科技革命和产业变革浪潮下，湖南持续推进制造业数字化、智能化转型。今年以来，湖南工业互联网应用场景不断拓展，截至目前累计带动中小企业“上云”38.3万户、“上平台”1.7万户。

“‘上云’‘上平台’让众多企业尝到了甜头，闯出了新路。”湖南省工信厅总经济师熊琛说。

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