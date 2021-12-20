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日本企业瞄准中国“厕所革命”巨大商机

2021年12月20日09:06 | 来源：新华社
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　　新华社东京12月19日电（记者刘春燕）《日本经济新闻》日前报道说，中国12月印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》，明确提出要扎实推进农村厕所革命、加快推进农村生活污水治理，让日本企业看到巨大商机。

　　报道说，中国水处理市场潜力巨大，日本经济产业省预计到2030年这一市场的规模或超过30万亿日元（1美元约合113日元）。日本相关企业巨头已携水处理公司运营经验和环境技术抢先进入这一市场。

　　据报道，日本住友商事公司2010年即开始开拓中国水处理市场。近来通过与中国大型水务公司合作，不断在该领域拓展业务。住友商事计划在2030年前至少对该项业务投资100亿日元，通过更新设备等方式实现处理能力翻番目标。

　　此外，日本著名企业东丽公司也积极把握中国水务市场商机。东丽投资100亿日元在广东省新建的RO反渗透膜工厂将于明年3月底之前投产，将大幅扩大该公司在中国的产能。

(责编：王震、陈键)

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