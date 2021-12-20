新华社海口12月19日电（记者罗江）12月的海南瓜果飘香，处处洋溢着丰收的喜悦。19日，2021中国（海南）国际热带农产品冬季交易会落幕，本届展会现场交易额达13.6741亿元。

冬交会已连续举办24届，是海南优质农产品展示、推介和交易的重要平台。江楠鲜品公司带着22种瓜菜参展。在该公司展位，展出的丝瓜、苦瓜、西红柿等产品个头饱满、颜色鲜亮。

“别看这些品种平常无奇，但都是百姓离不开的‘家常菜’。”该企业负责人曾志雄介绍，连日来，企业和多地供销系统、区域性电商达成合作意向，将通过从田间直达商家的“无仓供应链”降低成本、减少损耗，将新鲜平价的海南瓜菜销往全国。

在传统销售渠道之外，各地消费者还能通过订制服务，尝到海南瓜果菜的“第一口鲜”。在喜禾农场展馆，网纹蜜瓜、红心火龙果等水果任意试吃，让观众大饱口福。该企业推出的“十二星座会员卡”一次下单、一年配送，让消费者每月吃到应季优质水果。

“农场一头连着海南丰富的热带水果资源，一头连着全国16万会员。”喜禾农场总经理周金枝介绍，农场结合产地优势在海南打造了16个合作种植基地。随着会员快速增长，农场正继续拓展“企业+合作社+农户”的种植联盟。

海南冬季瓜果菜陆续上市，正源源不断运往各地。除了传统大宗优势农产品，一批“新奇特”产品借势冬交会打开市场，成为新的“爆款”。

被誉为“树上哈根达斯”的冰淇淋果、重达40斤的杨桃瓜……盛大现代农业公司带来从国外引进的数十种热带特色水果，令人大开眼界。公司已从国外引进400余种名优热带水果，其中50个优选品种正在产业化推广。

依托得天独厚的气候优势，海南成为全国重要“菜篮子”“果盘子”。但由于传统品种更新不足，国内外同类产品竞争激烈，农产品价低卖难现象偶有发生。近年来，海南各地纷纷开发“小而美”特色农产品，满足多元化消费需求。

在三亚馆，南田鸿洲共享农庄展出的田湾薏仁引起许多客商的兴趣。产品在肥沃的河滩地上种植，生产全程不用农药和生长调节剂，硒含量是其他地方同类产品的10倍。

“与同品类产品约20元每斤的售价相比，田湾薏仁售价50多元仍供不应求。”该企业工作人员凌春喜说，企业通过参加冬交会与各地采购商、投资商达成合作意向，下一步将继续扩大种植规模。

冬交会现场订单频频落地、商品销售火爆，数字冬交会也让广阔商机加速“变现”。在本届冬交会农商互联云上对接会上，近三十批中外企业通过线上推介、供需对接，实现“云上”做生意、签订单。

数字化办展特色凸显，参展商乃至种植户随时随地直播带货，成为冬交会特殊的风景。今年7月，陈玉妹参加了海南省农民科技教育培训中心开办的农村电商培训班，在本届冬交会上“小试牛刀”。作为文昌锦山亚妹牛肉干的品牌创始人，她介绍自家产品如数家珍。17日上午，她开播两小时就拿下2万多元的订单。

从起初的手工作坊生产、推车沿街叫卖，参加冬交会让她卖出了更多产品；随着经营规模扩大，她逐步购置现代化加工设备并注册品牌，冬交会又帮她对接全国大型采购商。已参加10届冬交会的她表示，自己生意越做越大离不开冬交会的影响力。

(责编：王震、陈键)