新华社北京电（记者姜琳）人力资源和社会保障部、教育部等四部门近日印发的《“十四五”职业技能培训规划》提出，“十四五”时期，要“大力提高技术工人待遇”“推动高技能人才纳入城市直接落户范围，其配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务”。

根据规划，“十四五”时期，我国将推动技能人才薪酬分配指引落地落企，引导企业建立健全符合技能人才特点的工资分配制度。定期发布工资价位，指导企业合理确定技能劳动者的工资水平。做好职业院校毕业生参加事业单位公开招聘工作，切实维护、保障职业院校毕业生参加机关企事业单位招聘的合法权益和平等竞争机会。

人社部数据显示，“十三五”时期，我国共组织开展补贴性职业技能培训近1亿人次。我国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过5000万人。技能人才总量扩大，结构逐步优化，就业质量不断提升。

“十四五”时期，产业转型升级、技术进步对劳动者技能素质提出了更高要求，亟待加大职业技能培训的工作力度，发动全社会力量，建设一支规模宏大、质量过硬、结构合理的技能劳动者队伍。

为此，规划提出了健全完善终身职业技能培训体系、提升职业技能培训供给能力、提高职业技能培训质量、加强职业技能培训标准化建设、完善技能人才职业发展通道等五项重点任务。

规划指出，“十四五”时期要推进技能型社会建设，全面实施技能中国行动，进一步健全完善劳动者终身职业技能培训制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，配合实施国家重大战略、区域协调发展战略，加大职业技能培训力度，吸引更多劳动者技能就业技能成才，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的人才和技能支撑。

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