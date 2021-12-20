《“十四五”促进中小企业发展规划》12月17日对外公布，将“提升中小企业创新能力和专业化水平”作为总目标，明确推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

支持中小企业创新，将有哪些具体部署？如何破解企业创新面临的问题？记者就此进行采访。

建立梯度培育体系，引导企业走“专精特新”发展道路

中小企业围绕产业链形成了环环相扣的产业生态，成为保持和提升产业链供应链稳定性和竞争力的重要力量。围绕关键环节、重点方向做专、做深，也成为中小企业成长的主要路径。

“规划进一步突出‘创新’在企业发展中的核心地位，将‘提升创新能力和专业化水平’作为实现中小企业高质量发展的重要基础和保障。”工信部中小企业局一级巡视员叶定达说。

规划提出，“十四五”期间，聚焦细分领域补短板、锻长板，支持中小企业积极参与产业基础再造工程、制造业强链补链行动、国家重大科技项目和重点产品，支持新业态新模式发展，引导中小企业集聚化、专业化发展等等。

规划明确，建立中小企业梯度培育体系。在工信部中小企业局局长梁志峰看来，目的是通过政策引导和支持，更好地满足不同发展阶段企业差异化的诉求，引导广大中小企业走“专精特新”发展道路。“我们将建立分层评价指标，为优质中小企业精准‘画像’；完善分类培育办法，系统构建从孵化培育、成长扶持到推动壮大的全生命周期梯度培育体系；打造各类培育载体，加强对不同企业群体创新创业的支持力度。”梁志峰说。

“这些措施很实，我们将抓得更实。”梁志峰表示，将逐步构建起优质中小企业梯度培育体系，示范引领更多中小企业向“专精特新”发展，真正形成中小企业“万马奔腾”的繁荣景象。

发挥大企业和平台作用，完善创新生态

身处产业链环节的中小企业，创新与发展离不开上下游之间的合作与协同。构建良好的创新生态，发挥大企业和平台作用很关键。

规划明确，引导大型企业开放场景应用、共享生产要素、搭建共性技术平台，鼓励产业链上中下游、大中小企业融通创新。

在当前实践中，大企业开放资源、发挥“链主”作用、协同发展的趋势越来越明显。联宝科技带动了上下游70余家供应商落户安徽，通过打造4小时产业圈持续推进产业链紧密合作，机构件的本土配套率达60%；海尔“三翼鸟”平台汇集了2万余款生态组件，连接了2万多名设计师、1000多个家装公司；国网浙江海宁市供电公司在海宁尖山新区的工业园区推动建立“新能源大脑”，为中小企业提供个性化用能服务，助力低碳发展……

“‘十四五’期间，要进一步鼓励大型企业与配套中小企业建立利益共享、风险共担机制。”叶定达说，将在大中小企业融通创新等方面持续发力，并将中小企业绿色发展作为一项重点工程来抓，发挥大企业作用，为中小企业可持续发展奠定坚实基础。

推动大中小企业融通发展，要借助数字化，平台是重要抓手。

中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯说，工业互联网平台、创新中心等投入应用，有利于各种资源对接。但同时，提升和切实发挥平台效用，要满足中小企业低成本就能参与、参与要有收益等特点。要加强信息流通，实现科研力量、产业需求、制造能力等有机衔接。“也要注重激励建设，鼓励大企业和机构开放实验室等相关资源。”

拓宽直接融资渠道，鼓励中小企业创新

规划围绕提高融资可得性，深入实施“中小企业融资促进工程”。在工信部中小企业局副局长王海林看来，这是服务中小企业创新的重要举措。规划明确提高间接融资供给质量、促进中小企业直接融资、创新金融服务模式、加强融资配套体系建设。

“其中，资本市场是创新型中小企业获取融资服务、规范治理结构、实现跨越发展的重要途径。”他认为，“专精特新”中小企业长期深耕细分领域，很多企业处于产业链供应链关键环节，发挥着强链补链的重要作用，也是资本市场的优质标的。他说，工信部正组织开展优质中小企业评价和培育工作，建立从创新型中小企业、“专精特新”中小企业到专精特新“小巨人”企业的梯度培育体系。对拟上市“专精特新”中小企业开展分类指导、精准培育、投融资对接，提高企业在资本市场融资的能力。

据悉，工信部将会同有关部门，进一步推动拓宽中小企业的直接融资渠道，支持“专精特新”中小企业开展债券融资，鼓励开发更多适合中小企业的债券品种。

（记者张辛欣）新华社北京电

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