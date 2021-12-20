新华社北京电（记者王雨萧、苏晓洲、阮周围）实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度；引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持……中央经济工作会议针对助推中小微企业发展作出一系列部署。

“这次中央经济工作会议为中小企业推出多项暖心举措，对未来发展我们心里更有底了。”重庆铁固工程科技有限公司总经理李士忠说。

今年以来，中小企业经营逐步恢复，创新活力不断增强，但受原材料价格上涨、物流成本高企以及新冠肺炎疫情散发、部分地区停电限电等影响，中小企业生存发展仍面临不少困难。

浙江博阳压缩机有限公司专注国内特种压缩机细分市场，吸纳当地约300人就业。企业负责人陈金红说，全球大宗商品价格飙升，暴涨的海运费让企业感到有些“吃不消”。

不久前国务院常务会议部署对四季度制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴措施，成为纾解企业压力的“及时雨”。“我们11月份已经缓缴税款180.08万元，有效帮助企业缓解了眼下的运营困难。”陈金红说。

临近新年，商贸服务业进入旺季。在湖南省浏阳市淮川街道，中小企业数量众多。为全力帮扶企业稳定发展，浏阳市推动政银企三方合作，探索融资新模式，帮助企业申请贷款资金，支持中小企业的“银企财园通”“信贷通”等放贷金额不断增加，让企业吃下“定心丸”。

加大纾困资金支持力度帮助企业“回血”、再贷款再贴现政策工具精准“滴灌”、加强大宗商品监测预警、保障产业链关键环节中小企业用电需求、清理拖欠中小企业账款……今年以来，聚焦中小企业的急难愁盼，一系列纾困政策相继出台，为企业发展注入信心。

中国中小企业协会最新数据显示，11月中小企业发展指数结束连续7个月下跌态势，回升至86.3，同比上升0.2点，综合经营指数和宏观经济感受指数均有较大幅度上升。

对广大中小企业而言，要实现长久健康发展，除了克服短期困难，更要激发发展内生动力和创新活力。

“在高质量发展的大背景下，高效、绿色、节能成为我们在基建设备领域的研发目标。”李士忠说，疫情发生后，尽管企业资金极度紧张，每年仍保持加大研发投入，目前九成以上产品均实现了自主研发。

鼓励金融机构为“专精特新”中小企业定制金融服务方案，推动科研大型仪器向中小企业开放使用，加大研发费用加计扣除政策力度……立足激发创新活力，一系列惠企政策措施不断加力。

“企业是创新主体。进入新发展阶段，要加快促进各类创新要素向中小微企业集聚，形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说。

采访中，很多中小企业负责人都谈到同一个词：变化。“随着市场的变化调整脚步方向”“原地踏步本身就是一种危险，企业要不断洞察变化，寻找新机遇”……

面对疫情挑战，有的医疗企业推出个性化口罩；有的餐饮企业研发半成品方便菜，在直播间卖得“风生水起”；有的企业瞄准数字化升级，从单纯生产产品向提供全场景方案拓展……越来越多中小企业积极应对，主动求变，拼出了一番新天地。

作为促增长、保就业、稳民生的重要支撑，中小企业活下去、活得好，中国经济才能真正“青山常在，生机盎然”。

工信部副部长徐晓兰表示，下一步将密切跟踪中小企业运行态势，全力支持中小企业纾困解难和创新发展，进一步完善创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业梯度培育体系，引导推动广大中小企业走“专精特新”发展道路。

专家表示，政府部门针对中小微企业精准施策，下一步关键要抓好落实，让各项政策举措充分发挥纾困“解渴”效果，给中小企业带来实实在在的获得感，为中国经济积蓄发展动能。 （参与记者魏董华）

(责编：王震、陈键)