人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

@中小企业，这份“利好”规划请收好！

2021年12月20日09:08 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京电（记者张辛欣）记者12月17日从工信部获悉，工信部联合国家发展改革委、科技部、财政部等19个部门和单位发布了《“十四五”促进中小企业发展规划》，力争到2025年，中小企业整体发展质量稳步提高，创新能力和专业化水平显著提升。推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

　　中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，是激发创新的重要力量。促进中小企业发展，对推进高质量发展至关重要。

　　规划明确，“十四五”时期，中小企业处于重要战略机遇期，以推动中小企业高质量发展为主题，围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域，聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵，加强中小企业合法权益保护”两个重点，紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标，进一步增强中小企业综合实力和核心竞争力。

　　规划提出了“十四五”时期促进中小企业发展的5个目标、7项任务和9大工程，形成由宏观到具体的工作链条。其中，7项任务包括培育壮大市场主体、健全政策支持体系、建立高效服务体系、完善公平竞争环境、提高融资可得性、加强合法权益保护、提升创新能力和专业化水平。

　　9大工程包括优质中小企业培育工程、中小企业创新能力与专业化水平提升工程、中小企业服务机构能力提升工程、中小企业融资促进工程、中小企业合法权益维护工程、中小企业数字化促进工程、中小企业绿色发展促进工程、中小企业质量品牌提升工程、中小企业国际化促进工程。

　　工信部表示，力争到2025年，规模以上小型工业企业研发经费年均增长10%以上，专利申请数年均增长10%以上，有效发明专利数年均增长15%以上。培育200个中小企业特色产业集群和10个中外中小企业合作区，大中小企业融通创新、产学研协同创新向纵深发展，中小企业创新生态不断完善。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
能源保障能力跃上新台阶 推动三大目标协调优化发展
　　能源是国民经济和社会发展的重要基础，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。 近期召开的中央经济工作会议表示，要增强国内资源生产保障能力，加快油气等资源先进开采技术开发应用。…
聚焦前沿驱动未来新发展 业内热议数字经济如何激活消费新市场
　　人民网北京12月19日电 （记者杜燕飞）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在以“前沿驱动未来新发展”主题论坛上，京东消费及产业发展研究院院长刘晖，中国技术创业协会副秘书长、原科技部火炬中心处长隋志强，科大讯飞智影总经理杨学理围绕“数字经济激活消费新市场”进行探讨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部