新华社北京电（记者张辛欣）记者12月17日从工信部获悉，工信部联合国家发展改革委、科技部、财政部等19个部门和单位发布了《“十四五”促进中小企业发展规划》，力争到2025年，中小企业整体发展质量稳步提高，创新能力和专业化水平显著提升。推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

中小企业是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，是激发创新的重要力量。促进中小企业发展，对推进高质量发展至关重要。

规划明确，“十四五”时期，中小企业处于重要战略机遇期，以推动中小企业高质量发展为主题，围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域，聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵，加强中小企业合法权益保护”两个重点，紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标，进一步增强中小企业综合实力和核心竞争力。

规划提出了“十四五”时期促进中小企业发展的5个目标、7项任务和9大工程，形成由宏观到具体的工作链条。其中，7项任务包括培育壮大市场主体、健全政策支持体系、建立高效服务体系、完善公平竞争环境、提高融资可得性、加强合法权益保护、提升创新能力和专业化水平。

9大工程包括优质中小企业培育工程、中小企业创新能力与专业化水平提升工程、中小企业服务机构能力提升工程、中小企业融资促进工程、中小企业合法权益维护工程、中小企业数字化促进工程、中小企业绿色发展促进工程、中小企业质量品牌提升工程、中小企业国际化促进工程。

工信部表示，力争到2025年，规模以上小型工业企业研发经费年均增长10%以上，专利申请数年均增长10%以上，有效发明专利数年均增长15%以上。培育200个中小企业特色产业集群和10个中外中小企业合作区，大中小企业融通创新、产学研协同创新向纵深发展，中小企业创新生态不断完善。

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