原标题：凝聚力量 促进“十四五”中小企业创新发展

“《规划》是第一次以多部门联发的形式发布，体现了凝聚各方力量共同促进中小企业发展工作的体制机制日益健全。”近日，工信部会同国家发改委、科技部、财政部等十九部门联合发布《“十四五”促进中小企业发展规划》（以下简称《规划》），工信部中小企业局局长梁志峰在发布会上如此表示，《规划》将创新与绿色发展作为“十四五”促进中小企业发展工作的两个基本原则，推动完善中小企业创新服务体系，营造鼓励和保护创新的外部环境，激发企业创新内生动力；坚持绿色集约，推动中小企业绿色化改造，发展循环经济，助力实现“双碳”目标，为中小企业可持续发展奠定坚实基础。

“推进中小企业创新发展，是一项长期的系统性的重要工作。”工信部中小企业局一级巡视员叶定达表示，要进一步突出“创新”在企业发展中的核心地位，将“提升创新能力和专业化水平”作为实现中小企业高质量发展的重要基础和保障。

《规划》提出，到2025年，中小企业实现整体发展质量稳步提高，创新能力和专业化水平显著提升，经营管理水平明显提高，服务供给能力全面提升，发展环境进一步优化。

为了提升中小企业创新能力，叶定达介绍，“十四五”期间将支持中小企业聚焦产业链细分领域做专做精，在产学研协同、大中小企业融通创新、知识产权创造与运用等方面持续发力。

具体来看，要聚焦细分领域补短板、锻长板。支持中小企业积极参与重大科技专项和工程，提升重点产业链配套协作能力。完善首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点，鼓励大型企业与配套中小企业建立利益共享、风险共担机制，促进创新产品快速优化升级。同时，瞄准前沿必争领域，发挥中小企业机动灵活、单点深入的优势，加强前沿技术的研发、成果转化和产业化，抢占未来新兴产业的制高点。

同时，要加速产学研协同、大中小企业融通创新。“十四五”期间，将进一步推动技术创新成果转移转化、促进创新资源共享、引导大中小企业融通创新。发挥大中小企业融通型特色载体作用，总结推广“龙头+孵化”等成功模式的经验，推动大中小企业深度融合、相互嵌入式合作。

另外，也要提升中小企业知识产权创造和运用水平。从知识产权创造、获取、运用三个方面，推动中小企业提升知识产权能力。依托工信部与国家知识产权局联合实施的中小企业知识产权战略推进工程，支撑中小企业知识产权高质量发展。

当前中小企业的数字化转型仍面临不少困境，对此，叶定达表示，“十四五”时期将实施“中小企业数字化促进工程”，从推动中小企业数字化发展、网络化协同、智能化升级三个方面推动企业转型。着力推动工业互联网在中小企业落地应用，面向中小企业提供一批成本低、见效快、适用性强的数字化解决方案。贯彻落实《为“专精特新”中小企业办实事清单》，到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为10万家以上中小企业提供数字化转型服务，推动10万家中小企业业务“上云”。

(责编：赵竹青、陈键)