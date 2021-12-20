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5G+人工智能 天津市首个轨道交通智慧车站投入使用

2021年12月20日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：5G+人工智能 天津市首个轨道交通智慧车站投入使用

天津市地铁9号线张贵庄智慧车站管控平台近日正式上线运行。张贵庄站是天津的9号线高架站，该平台由中国航天科工集团三院8357所承研，结合5G通信、工业互联网以及多项人工智能技术，成功实现了智慧照明、智慧环境、智慧能源、一键开关站、智慧视频、智慧站务等多项功能，是天津市首个投入使用的智慧车站项目，也是国内首个地面高架车站的智慧化改造项目。

除智慧功能外，新增的智能安检识图还可以快速识别危险物品，实现精准安检保障安全；新增的“火眼”摄像头可实时监测设备温度，大大提升车站安全性和可靠性。张贵庄站的车站值班员介绍说：“智慧视频在原有视频监控的基础上增加了AI智能分析功能，可以对翻越高架站安全门、电扶梯逆行等一些危险行为进行快速识别，智慧管控平台也会自动弹出报警，站内的工作人员可以第一时间响应，最大程度保障乘客安全。”

有关负责人表示，项目建成后，不仅可以大大提高列车的运营效率，更提供了安全、便捷、舒适的乘坐环境和乘坐体验。 （记者 李禾 通讯员 王轲 李胜召）

(责编：赵竹青、陈键)

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