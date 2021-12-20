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共建“一带一路”推动弥补全球发展赤字治理赤字

2021年12月20日09:10 | 来源：新华社
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　　新华社北京12月19日电(记者王宾)“‘一带一路’倡议由中国提出，但合作成果惠及全世界。”北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫18日以视频方式接受记者采访时表示，“一带一路”合作理念与成功经验为推动全球发展合作提供有益启发，有助于弥补全球发展赤字和治理赤字。

　　发展是实现人民幸福的关键。近年来，全球范围内贫富差距不断扩大，一些国家特别是发展中国家发展欠账凸显。林毅夫指出，“一带一路”合作考虑到共建国家的迫切发展需求，让发展中国家积极共享有益发展经验；合作项目的选择和执行注重与共建国家实际国情和发展水平相适应。

　　“改善基础设施是中国脱贫致富的重要经验，这也成为中国同其他国家开展‘一带一路’合作的重要抓手。”林毅夫说，从推进工业化和技术创新，到保障就业、改善民生，“一带一路”合作抓住了发展中国家破解可持续发展瓶颈的优先事项，符合共建国家的共同发展利益，为全世界人民带去实实在在的福祉，有力推动落实联合国2030年可持续发展议程。

　　截至目前，中国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。“‘一带一路’倡议在如此短的时间内能够在国际上产生如此大的影响力，充分说明其合作理念是人心所向。”林毅夫说。

　　新冠肺炎疫情暴发以来，共建“一带一路”不但没有按下“暂停键”，反而逆风前行，成为助力各方抗击疫情、稳定经济、保障民生的重要合作路径：中老铁路全线通车，匈塞铁路、雅万高铁建设顺利推进；今年前11个月，中欧班列共开行13817列，同比增长23%……

　　“‘一带一路’合作是基于相互尊重、平等互惠的原则，致力于推动各方形成发展共同体、利益共同体、责任共同体。”林毅夫说，这就是在疫情背景下，“一带一路”合作展现出强劲韧性和旺盛活力的“密码”所在。

　　眼下，中国正致力于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。林毅夫认为，这将进一步激发中国市场潜力、推动中国扩大对外开放，为高质量共建“一带一路”合作尤其是绿色丝路和数字丝路建设拓展更大空间，为实现高标准、惠民生、可持续的目标提供更优路径。

　　一段时间以来，国际上不时出现一些抹黑“一带一路”合作的杂音。“这些说法没有事实依据。”林毅夫说，以在斯里兰卡和一些非洲国家开展的“一带一路”项目为例，大量研究数据表明中方在相关国家债务总额中所占份额较低。“这些合作项目不但没有制造所谓‘债务陷阱’，反而还帮助这些国家摆脱了发展迟滞落后的陷阱。”

　　“事实胜于雄辩，公道自在人心。”林毅夫表示，相信秉持开放包容精神的“一带一路”合作，将继续助力世界共同发展繁荣，推动构建人类命运共同体。

(责编：王震、陈键)

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