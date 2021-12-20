原标题：三十天重构电子政务外网：上海如何创造数字化“奇迹”？

从24小时内完成企业开办审核，到户籍证明实现在线办理，今天的“一网通办”平台，正让一些看不见的变化，在上海这座千万人口的国际都市里悄然而至。

而在这些变化的背后，一张电子政务外网的建设，在上海数字政府的建设中发挥了无可替代的作用。这一数字化基础设施建设重大工程，在短短的三十天内，以专业高效创新的工作完成项目的规划、建设和部署，让这张关乎上海未来城市发展的政务外网焕然新生。

2020年4月，上海市政府发布的《上海市推进新型基础设施建设行动方案》明确提到，要建设“一网双平面”新型政务外网及网络安全设施，揭开了上海新一轮数字政府建设的序幕。其中，电子政务外网是数字政府发挥价值的核心基础，需要稳定和创新兼顾。为此，上海市电子政务外网在技术和功能上提出了诸多常规技术产品无法满足的独特需求，这成为了对技术研发实力的一次“大考”。

在这一过程中，项目团队的研发专家积极与客户沟通，充分理解需求，力求在最短的时间内完成既定的任务和目标。“在项目执行过程中，客户基于实际业务应用场景，提出了一些产品定制化的需求，我们需要进行相应功能开发，原本评估预计需要很长时间。”新华三集团项目经理黄宇飞回忆，“基于从公司管理层到代表处领导对项目的高度重视，倾力协调研发核心资源，并多次亲自参与进度沟通，全力支持和保障上海电子政务外网项目推进，最终我们仅用了不到一个月时间就完成这个功能的开发，确保了项目高水准的顺利交付。”而这只是项目建设中众多攻坚克难突破创新的一个缩影。

之后，随着业务的陆续上线，工作的重点转移到了政务网络的运维和管理上。在运维方面，不止安排了技术专家日夜值守，更通过一系列智能技术的引入为电子政务外网提供了智能化运维模式，特别是AD-NET技术的应用更赋予了这张网络自主调优、自动切换的能力，实现了自动化的安全策略保障。

在项目团队的集体努力下，上海市电子政务外网已经成为全国第一张达到100G性能的电子政务外网，也是首个大规模部署SR技术的电子政务外网，标志着上海又一次走在了数字政府创新的前列。

除了众多技术创新的实现，上海市电子政务外网最大的挑战还来自紧张的项目建设时间。为了有效支撑上海市数字政府改革的速度，必须在三十天内完成电子政务外网的重构，对于一座千万人口规模的直辖市而言，这几乎是一个不可能完成的任务。从4月份开始，为了能够在极度紧张的建设周期内完成电子政务外网的建设，来自上海市代表处和总部的技术专家第一时间集结，组成了一支集技术过硬和责任意识于一身的重大项目团队，立志要让不可能完成的任务成为可能。

随着项目的深入推进，更多困难也随之而来。在4月，工厂生产不可避免地受到了疫情的影响。在这段时间内，项目团队必须时刻盯紧后端供应链的生产情况，根据设备到货情况随时调整施工计划，“加班”成了团队的工作常态。项目经理黄宇飞回忆，白天需要抓紧时间进行项目部署，例会时间只能安排在每天晚上十点以后，激烈的讨论会一直持续到凌晨，经过三十天的不懈努力上海市搭建起了一张覆盖全市、跨越不同政府部门的电子政务外网。

而建设部署仅仅是电子政务外网走向实际应用第一步，后续的割接工作决定着这张网络能否真正承载起上海智慧政务应用的运行。从6月15号开始，项目团队在四个多月的时间内完成了115次割接工作，平均每周完成4-5次，最繁重的时候一周需要7*24小时不停轮班，时刻精神紧绷，以应对各种突发情况。最终，在上海市大数据中心的指导下，多方紧密配合、团结协作，在既定时间内完成了上海电子政务外网的数千个业务迁移，让全新的上海市电子政务外网开始发挥真正的价值，基于“1+16体系架构”总体理念，为未来政务数据的共享、业务的协同和政务应用的顺利上线创造了必不可少的前提条件。

(责编：赵竹青、陈键)