原标题：电视剧《问天》央视播出 真实展现中国航天30年奋斗史

12月17日晚，浙江重点电视剧《问天》将在央视一套黄金时段播出，这是中国首部新时代航天事业题材的电视剧。

电视剧由张蠡执导，时间跨度从90年代延续至2020年，前后近30年，跨越当代、现代和未来航天三大阶段，主演凌潇肃、何雨晴、耿乐、吴健、李光复、侯长荣、王建新、史可、徐百慧、彭博、林源、刘恩尚、吴佳尼、银雪等青年演员和老戏骨悉数出镜，演绎了新老航天科学家冲破困难、攻克难关的艰辛奋斗历程，展示了中国航天事业从从筚路蓝缕以启山林，到栉风沐雨砥砺前行的真实图景。

该剧发布的首支预告，揭开了中国航天史上几次重大事件的冰山一角，铺就了一幅波澜壮阔的中国航天发展动人画卷，让观众既紧张又热血。一路上，中国航天人走过许多个暗夜，1996年，首枚长三乙火箭发射爆炸；在卫星频道资源的国际谈判上，又差一点失去导航卫星千方百计申请的轨道……但光明终会驱走黑夜，在一代又一代航天人的努力下，如今中国航天不断创造世界奇迹，在新型火箭首飞、卫星导航系统、月球与深空探测，以及商业航天等领域均取得了重大成就。

配合预告片释出的全阵容海报上，一架架火箭腾空而起，一个个鲜活的角色形象跃然纸上，他们所代表的三代中国航天人，支撑着国家航天事业30年来的蓬勃发展。海报上醒目的“纵横苍穹，揽月九天”八个大字，则彰显了航天人的豪迈之情，也是航天报国的精神之所在。而青年科研人员也在老一辈航天专家的带领下，冲破障碍、重塑航天人自信，书写中国航天人的使命和抉择，将中国人的航天梦照进现实。

的确，一路走来，中国航天大步前进的背后, 是一代又一代航天人日以继夜的付出和奉献。《问天》的整个拍摄过程，也是一次感受航天事业、感悟航天精神的过程。为了真实展现航天人“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的拼搏精神，剧组600多人横跨大半个中国实地取景，从零下30多度的甘肃酒泉卫星发射中心、内蒙古额济纳旗转场到四川西昌卫星发射中心，又辗转到海南文昌卫星发射中心，再到浙江宁波、横店，最后回到北京航天城，最终完成了艰巨的拍摄任务。

预告中，随着戈壁、荒漠、胡杨林、海洋、航天城等重多场景展现，以及失败、争执、谈判、危险、牺牲等各式情境转换，剧中人物的故事和性格也渐渐显露。为了解决问题，并肩作战的伙伴，会爆发激烈的争论；为了赢得胜利，在国际谈判桌上，要互相提醒配合。在前行的道路上，既有理想与现实的激烈碰撞，也有正义与不公的来回博弈。老中青三代演员倾情演绎鲜活群像故事，描绘了一幅温暖励志的“中国航天人图鉴”。

电视剧由中国载人航天工程办公室、中国卫星导航系统管理办公室、国家航天局探月与航天工程中心、国家航天局对地观测与数据中心、中共浙江省委宣传部和浙江省广播电视局指导，中央电视台、浙江影视（集团）有限公司、晴辉（北京）国际文化传媒有限公司、横店影视制作有限公司、杭州佳平影业有限公司等联合出品。

(责编：赵竹青、陈键)