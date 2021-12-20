王延斌

临近年末，位于山东省临沂市兰山区城郊的山东宝华耐磨钢有限公司（以下简称宝华耐磨钢）厂区里，一片火热的生产景象。因为主打产品契合了轻量化、耐磨性的市场需求，其订单纷至沓来。

宝华耐磨钢的竞争力在于其可生产“薄又硬”的耐磨钢——其最薄1.8毫米，相当于20张打印纸的厚度，而布氏硬度则达到了650HBW（布氏硬度范围一般为8—650HBW）。

历时8年，耗费了300多吨钢材，“薄又硬”新技术才得以面世。宝华耐磨钢总经理徐磊有话要说：“科研攻关不易，我们向沂蒙精神寻求答案，最终啃下了‘硬骨头’。”

党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》强调，坚持实施创新驱动发展战略，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

兰山区是临沂市的核心区，也是沂蒙精神的重要发源地，如何将科技自立自强落地？12月15日，科技日报记者走进兰山，在科研一线、实验平台、生产车间感受该区贯彻全会精神加强科技自立自强的积极行动，他们将沂蒙精神融入科研攻关全程，拿出了一项项顶天立地的“硬核技术”。

持续创新，让他五获国家科技进步二等奖

“中国医药创新没有捷径，就是老老实实在个别产品上寻求突破，直至在全球占得一席之地。”说这话的是鲁南制药集团党委书记张贵民。按照2021年度山东省科技奖建议授奖项目（人选）名单公示的结果，他有望摘取本年度的山东科技最高奖桂冠。

对张贵民，记者并不陌生。

作为科研出身的管理者，张贵民带领同事们组建了国家手性制药工程技术研究中心、哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室、中药制药共性技术国家重点实验室等国家级研发平台，开发了50余种新品，先后斩获了国家技术发明奖，五获国家科技进步奖。

鲁南欣康，一种治疗心绞痛、心肌梗塞的药物，早在1987年立项研发，并投入生产，但上市后张贵民牵头持续深度研发，向产业链后端进军。抓住一点持续创新，让张贵民又拿下了一项国家科技进步二等奖。

科研没有完成时，只有进行时。十几年坚持，无数次实验之后，核心难题终被攻克。而这种“永不服输、敢于胜利”的劲头正是沂蒙精神的核心要义之一。

小到几厘米长的小狗、小鸟，大到几米长的摩托车、花瓶，张衡的工作室里摆满了各色积木。只不过，与乐高积木相比，这些积木独具匠心：“我们的创新点在于解决了乐高积木的基本颗粒无法多方向搭建的问题；并且，我们具有转动轴功能，甚至可实现插、咬、转、搭、轴、滑、弹、卡、锁九大功能。”

此时，在张衡工作室里，来自美、欧等超过50个国家、地区的专利表达着对这支中国团队的认可。记者了解到，这项首创性技术无任何借鉴，张衡团队历时10年，前后投入2000多万元，才得以成功。

攻关路上，沂蒙精神中“坚定的创新信念、敢为人先的担当”推动着创新者破解了一个个难题。

新型举国体制，兰山探索出新经验

在疫情防控最关键的时候，“发烧人群感应系统与智能辨识系统”起了大作用，其核心指标是：检测人流每分钟超过200人、精准人脸识别、半秒高温报警、准确率99%……

该技术的发起者、呆码信息技术研究院院长张庆还记得，兰山区科技局联系到他时，问：“能否瞄准难点，攻关疫情应急科技项目？”于是，研发一套数字化防疫系统方案的任务落到了他的肩上。

大年初四，张庆在家中通过网络召集研发者，“完全自愿，没有任何物质奖励。”没想到竟然“一呼百应”，迅速召集到50人。他们遍布全国，并在人脸识别技术、语音合成、云计算、编程等领域各有所长。

一群来自天南地北的科研发烧友，在15天里通过网络沟通“零见面”“头脑风暴”攻关而成。

总结起来，人们认为：这一系统的研发既是“新型举国体制”的基层实践，又是沂蒙精神中“开拓奋进、无私奉献”的典型体现。

沂蒙精神与延安精神、井冈山精神、西柏坡精神一样，是党和国家的宝贵精神财富。如何不断结合新的时代条件发扬光大沂蒙精神？兰山人正在做的是锚定科技自立自强目标，攻关科研“硬骨头”，不断向沂蒙精神要答案。

(责编：王震、陈键)