王延斌

原标题：越是困难时期，越要为企业雪中送炭

入冬后的一场暴雪让山东济南的温度降到了零度之下，但地处济南明水经济技术开发区（以下简称明水经开区）的中粮可口可乐（济南）有限公司负责人心里却暖融融的，因为他们刚刚又收到了“大礼包”：“区里密集发放了一系列扶持企业发展的政策‘红包’，千万元的产业扶持、百万元的蒸汽补贴等，保证了企业的正常运转，让我们温暖过冬。”

在明水经开区，这不是一家企业的感受。

党中央、国务院高度重视工业发展，要求积极应对当前国内外经济复杂形势，保持工业经济平稳运行。对明水经开区而言，落实中央、省市部署，他们加强了企业帮扶，把为广大企业解决“急难愁盼”问题作为推动工业稳增长的出发点和落脚点。

明水经开区党工委副书记、管委会主任黄波向科技日报记者表示：“近期，中央省市一系列关于工业稳增长的会议精神，给我们指明了方向。越是困难时期，越要雪中送炭，为企业营造最优发展生态。”

有政府支持，就没有过不去的坎

当整个行业遭遇寒冬时，龙头也不能独善其身。权威数据显示，1—10月，我国重卡市场累计销量约为128.5万辆，同比下降6.5％。在经过连续6个月的不断“缩窄”后，重卡市场极度低迷，意味着四季度整个市场也难有起色。

在此背景下，中国重汽销量却实现月销“四连冠”，成为整个行业难得的亮点之一。

在明水经开区，中国重汽章丘工业园作为园区的第一龙头企业，工业产值、税收几乎占了“半壁江山”。但今年，企业产能受市场等因素影响很大，为有效稳定工业经济的基本盘，该园区通过软环境服务和硬政策扶持，保障了企业健康运行。

同样，在原材料价格、蒸汽价格的影响下，食品饮料行业企业产能和订单也都有不同程度的下滑。为确保企业生产供给，明水经开区给予5家重点食品饮料企业220万元的蒸汽补贴，以解企业“燃眉之急”。

“我们每个月蒸汽使用量大约在6000吨，但是蒸汽价格从年初200元/吨涨到现在300多元/吨，每吨涨了100多元，对我们产能影响非常大。”山东银鹭有关负责人向记者表示：“临近年关，正是食品饮料行业生产的黄金期，开发区给我们发放的蒸汽补贴，无异于一场及时雨，也给我们企业注入了一针强心剂。有了政府的大力支持，我们坚信没有过不去的坎。”

据统计，截至目前，明水经开区已为企业落实各类扶持政策1.1亿元，切实保障了企业行稳发展，实现了经济平稳运行。据统计，1—10月份，规模以上工业总产值和规模以上工业主营收入均突破千亿元。

精准把脉开方子，做好贴心“店小二”

市场主体的痛点在哪里？应该如何精准把脉开方子？只有走到企业中间去，才能精准摸清他们的痛点与需求。

11月初以来，明水经开区领导班子成员坚持“重点企业必到，重点项目必到”理念，深入园区重点企业及其生产车间，“靶向”了解企业产能、原材料供给、产品结构等情况，针对企业遇到的困难和诉求进行现场答疑解惑，并实名落实包联责任人，进一步坚定企业发展的信心。

正如明水经开区党工委委员、管委会副主任潘立浩在调研中所言：“我们走访包联企业的目的就是察实情、强服务、补断点、疏堵点、解难点。”

强化分析研判，科学精准施策。明水经开区针对重点企业、重点领域、重点行业，发挥“改革试验田”的作用，制定了《关于服务企业专员制度的实施意见》《推进科技创新赋能产业高质量发展的实施意见》《关于工业企业蒸汽价格补贴的实施办法》等一系列差异化、特色化的扶持政策，扩大了“非接触式”服务范围，企业“免申即享”。

明水经开区经济发展部有关负责人认为：“今年我们扶持企业的力度之大、范围之广、兑现速度之快，主要得益于我们搭建了完善的政策扶持体系。”

据了解，改革以来，明水经开区始终把服务企业作为一项重要的工作来抓，积极构建服务体系，逐步建立起了“企业（项目）落地前、建设中、投产后”的闭环服务体系，“包联领导协调、服务专员跟进、工作专班推动”的跟踪服务体系，相继开展了“企望之约·企盼之家”“访企业解难题”“我为群众办实事”实践活动等专题调研，收集企业诉求53项，解决企业困难20余件，切实畅通了企业诉求渠道，真正架起了通企的“连心桥”。

(责编：王震、陈键)