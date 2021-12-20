科技日报讯 （记者刘艳）近日，百度与嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司签署合作协议，双方将在包括月球探测、行星探测等在内的深空探测领域，开展航天技术与人工智能技术的相关合作。

谈及百度成为“中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴”，中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁肯定了民营企业参加国家重大工程的积极意义，他说：“中国已经跻身于世界航天强国行列，后续人工智能技术的应用将越来越突出。深空探测重大专项欢迎百度参加，特别是在智能探测领域。”

百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰说：“我们期待与中国航天深度合作，一道扬帆璀璨星河，共同探索合作新模式、新途径，实现AI技术与航天科技的融合创新。”

2021年首辆火星车“祝融号”在火星表面留下中国印记，百度和中国火星探测工程联合发布的全球首辆火星车数字人给公众留下深刻印象。

中国探月工程三期副总设计师、国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇指出：“人工智能可实现航天器自主运行，为未来航天系统提供基础能力，特别是深空探测。我们希望在与百度的后续合作中，发挥好各自的优势，开展深度合作，共同研发可应用于深空探测的人工智能技术，推进深空技术的创新与发展。”

基于无人驾驶技术所能发挥的作用，裴照宇表达了将百度无人驾驶技术应用于未来月球探测工程的设想。

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