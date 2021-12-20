人民网北京12月20日电 （记者王连香）据交通运输部消息，日前，中国交通企业管理协会发展战略工委第三届会员代表大会暨三届一次理事会在京以视频会议的方式召开。交通运输部政策研究室二级巡视员李占川指出，2021年是中国“十四五”开局之年，是加快建设交通强国的开局之年，也是开启交通运输高质量发展新征程之年。希望中国交通企业管理协会在交通强国建设新征程上，找准定位，加大服务行业力度，特别是在行业精神文明建设、行业文化建设和典型培树等方面再加把劲，为加快推进交通强国建设，实现交通高质量发展再做新的贡献。

会议听取、审议并表决通过了《中交企协发展战略工委第二届理事会工作报告》，修改后的《中国交通企业管理协会发展战略工委工作规则》，以及中国交通企业管理协会发展战略工委第三届会员代表大会及三届一次理事会审议、选举和表决办法。

会议强调，“服务”是社会组织工作的灵魂，是行业协会的生存之本，也是发展战略工委的动力之源。“创新”是引领发展的第一动力,是行业协会发展进步的源头活水，也是发展战略面向市场发展的战略支撑。发展战略工委要牢固树立服务意识，坚持创新发展，主动争取政府部门指导和支持，发挥综合性（横向）行业协会的组织优势；完善体制机制，激发内部活力动力；深化改革，开拓创新服务方式，充实服务内容，提升服务效果。

会议选举产生了第三届理事会。王诗杨当选为第三届理事会理事长，杨华当选为常务副理事长，吴锦波、沈静、朱聃等18人为副理事长，尤学峰为第三届理事会秘书长。

中交企协发展战略工委第三届理事会理事长王诗杨强调，在新的形势下，要完成《交通强国文化建设研究》课题，探索开展系列交通文化建设专题理论研究，促进交通运输文化产业发展；培育“交通强国文化建设示范基地”；推动交通运输品牌战略研究与实践，探索企业发展战略团体标准的制定与发布工作；不断充实完善文化建设专家库，筹建发工委专家委员会；加强交通运输文化传播平台建设，大力弘扬新时代交通精神谱系，推进交通强国文化建设，为加快建设交通强国、全面建设社会主义现代化强国作出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。

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