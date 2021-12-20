12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。本届大会各界重量级嘉宾齐聚一堂，围绕国民消费的新趋势、消费领域新赛道、供给侧改革新路径等诸多话题展开了热烈的讨论与交流。

“上海、北京、广州、天津、重庆等5个城市入选我国国际消费中心城市，是通过多维度评定的。首先在地域上，5个城市分别处在我国版图上的东南西北方，不同的地理纬度‘消费基因’存在较大的差异性；其次在国家消费中心城市表现上，5个城市是各地域的典型代表，拥有鲜明的发展特色，可以为其他城市提供可复制、可借鉴的经验。”北京市政协经济委员会副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起说。

“新消费品牌的孵化和培养是现代城市消费升级中必不可少的要素之一，也是重要的机会和窗口。”他以北京为例，重点剖析了如何孵化和提升新消费品牌：北京应以重点建设“新消费品牌孵化基地”为抓手，在把握机遇时要有忧患意识，借助古都、文化中心和境内境外游客量大等优势，加快培养本土新消费品牌，并为年轻的创业群体提供更多的就业机遇。

北京市大兴区政府党组成员、副区长蔡小军表示，北京作为国际消费中心城市，制定了构建国际消费中心城市的行动计划。大兴作为北京的一部分，落实党中央国务院和北京市委市政府的决策部署维护市场的公平、正义，让广大消费群体能够放心消费、安全消费。大兴正处于大发展阶段，正在着力打造优质的会展中心和国际消费枢纽中心重要节点。

“我们要维护消费秩序，打造良好的消费环境。”蔡小军进一步表示，大兴出台了一系列政策，吸引人才和优质企业在大兴落地。随着大兴商圈的不断扩大，将会带动更多国内外消费群体到大兴来居住、购物、旅游，以及从事商务活动。

(责编：董童、李源)