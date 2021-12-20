汽车产业作为国民经济支柱产业，新能源、智能汽车更是国家战略性新兴产业，肩负着重要的历史使命。“十四五”时期，面对百年未有之大变局，面对新能源、智能网联、人工智能等现代科技及创新生态带来的深入影响，中国汽车产业需要立足新发展阶段，加快行业转型升级，实现高质量发展，充分发挥汽车大国市场的引领作用，开拓汽车产业全球化新局面。

12月19日，华为云“领跑汽车智能时代”高峰论坛活动现场，人民网财经研究院与中国汽车工程学会、华为云联合发起“汽车智造者”行动计划（以下称“行动计划”）。该行动计划旨在推动凝聚高质量发展共识，助力汽车产业打造数字经济竞争新优势，为满足人们对美好出行生活的向往探寻有效路径与解决方案。

人民网财经研究院常务副院长张晓赫出席活动并对行动计划进行分享。张晓赫表示：“这是一个行动计划，也是一个公共服务平台。人民网财经研究院将充分发挥党报党网政策研究、课题调研、全媒体传播等综合优势，中国汽车工程学会将充分发挥权威平台、专业指导、前沿技术交流的优势，华为云将发挥科技成果转化，为汽车企业数字化转型、全球化布局、价值链重构提供解决方案的优势，共同搭建一个助力数字产业化和产业数字化协同发展的综合平台。”

据介绍，行动计划还将：成立专项课题，组织系列研讨会，针对行业发展的热点、焦点、难点，探讨前瞻性解决方案与建议；邀请汽车产业链中更多数智化转型“先行者”、“实践者”加入，从生产端、运营端、服务端、产品端等多个观察维度，聚焦新技术、新产品、新模式、新动能，挖掘汽车产业数字升级、科技创新、改革突破的优秀案例；结合课题研究和调研行动，发布《汽车行业数字化发展洞察（2021-2022）》主题报告，为相关部门、行业企业提供决策参考，为汽车产业创新发展提供样本力量。

“汽车智造者”行动计划发布现场

活动最后，“汽车智造者”行动计划正式发布。人民网财经研究院、中国汽车工程学会、华为云及相关车企代表出席仪式。

(责编：董童、李源)