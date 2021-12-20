人民网北京12月20日电 （记者栗翘楚）12月17日，由人民日报社指导，人民网、中共四川省委教育工委、四川省教育厅、成都市人民政府联合主办，中国高等教育学会提供学术支持的人民网2021大学校长论坛在四川成都举行。作为2021大学校长论坛指定用车，中国一汽新红旗H9在为与会嘉宾提供高水准出行服务的同时，也向大家展示了中国汽车品牌持续向上的奋进姿态。

2020年，新红旗突破20万销量大关，实现三年跨越式增长。2021年1-11月，新红旗累计销量突破261400台，同比增长46.7%。作为红旗C+级豪华轿车旗舰，新红旗H9自2020年8月上市以来，在智能品质、舒适驾乘方面有着不俗表现，并成为国内车市中的“明星”车型。

当前，新一轮科技革命正赋能汽车产业转型，“电动化、网联化、智能化”已成为推动绿色发展，支撑我国“双碳”目标和高质量发展的重要战略选择。

当前，全球汽车产业政经历着巨大转型调整，2020年以来，受新冠疫情、气候变化、国际形势、技术创新、能源技术和消费变迁交互的影响，汽车行业的竞争进一步加剧，边界进一步模糊，合作也进一步加深。

在此背景下，汽车行业数智化转型势在必行，且数智化能力未来也将成为增强企业竞争力的核心驱动力。

目前，新红旗已将数智化转型与品牌发展深度融合，以用户为中心，以数智化为手段，以品牌生态为平台，构建起行业领先的数智化营销体系，为广大消费者带来了全面升级的产品及服务体验。

以市场销量表现看，从2018年至2021年间，在产品布局及数智化营销牵引下，新红旗品牌销量实现了63倍增长。截至目前，新红旗品牌2021年1-11月累计销量也已突破26万1千4百台，同比增长46.7%。

在中国制造业产业升级与质量为先，发展关键产业核心竞争力的当下，校企合作正逐步向纵深推进。中国第一汽车集团有限公司人力资源部副总经理张英武在主旨发言时表示，近年来，中国一汽与诸多高校开展多维度多形式合作，迈出产业高地与人才高地协同奋进的坚定步伐。

据了解，在人才培养上，中国一汽通过共建教学与实践基地、开展奖学奖教等方式，联合培养了一批“新、智、软、材、化、数”汽车才俊；在科研合作上，聚焦关键核心技术加强协同创新、聚力攻坚，在智能网联、新能源汽车等领域取得一系列突破性成果；在产业共创上，发挥国家重点实验室、国家级工业设计中心等国家级创新平台作用，构建拓展了协同创新生态圈。

“未来，我们将进一步深化创新联盟建设，希望与高校联合搭建科研平台，携手打造科研攻关‘战斗堡垒’；进一步创新产教融合模式，通过与高校课程共建、基地共建、校企‘双导师制’等方式，联合培养高素质复合型人才。”张英武说。

当今，汽车产业正在经历着百年未有的变局，在“双碳”目标下，民族汽车品牌发展迎来新的机遇与挑战。

在今年4月举行的上海车展，中国一汽提出EcoLin5“五链融合”汽车产业发展新模式，即以实现碳达峰、碳中和为目标，全力打造以新能源智能汽车产业链为核心链、融新型消费链、智能绿色交通出行链、智慧能源链、新基建链等“五链”为一体的未来型智慧绿色城市汽车生态系统。

2020年，新红旗联合长春市及汽开区政府，打造“旗智春城”智能网联示范工程，推进政企共建智慧路、红旗投放智能车、部署自动驾驶云平台、升级“旗妙出行”驾车平台，将红旗Robotaxi纳入“旗智春城”工程当中，并实现“叫车式”Robotaxi试运营。

2021年4月，新红旗家族新成员——专供出行场景的高级定制化产品红旗E-QM5上市。在中国一汽与吉林省政府共同打造的“旗E春城·绿色吉林”项目中，新红旗以E-QM5换电版新能源汽车为载体，成立电池银行，探索电池租赁模式，配套换电站建设，实现了20秒超快速换电，创造了地方政府、主机厂、出行公司、司机、乘客多方共赢的创新模式，全面实现吉林省绿色智慧出行升级，并成功助力长春市申报成为国家首批换电示范运营城市。

共谋数字时代，共赢绿色发展。下一步，新红旗品牌将数智化转型与品牌发展深度融合，以工业强国为使命，以用户为中心，以产品为主线，以技术为关键，以创新为灵魂，为广大消费者带来全面升级的产品及服务体验，打造中国品牌标杆。

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