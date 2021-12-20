12月16日，2021年数字政府服务能力评估暨第二十届政府网站绩效评估结果发布会在北京召开，本次大会采取网上直播形式，大会主题是数字政府––做数字化转型发展引领者。

会上，中国电子信息产业发展研究院副总工安晖发布了2021年数字政府服务能力系列评估结果。

中国电子信息产业发展研究院院长张立表示，在创建国家一流高端智库的道路上，赛迪研究院始终恪守“诚信、担当、唯实、创先”的核心价值观，全力推进思想型智库、国家级平台、全科型团队、创新型机制和国际化品牌建设。在全面推进网络强国和数字中国建设、推动全域数字化转型的新征程上，研究院要积极支撑数字政府理论体系建设，当好研究员；积极评价数字政府建设成效，当好监督员；积极传播数字政府建设优秀成果，当好宣传员，为我国数字政府建设贡献智慧和力量。

2021年数字政府服务能力评估结果显示，我国数字政府建设经过萌芽期、探索期、发展期的建设实践，现已进入全面改革、深化提升阶段，数字政府建设成效明显，主要归结为以下五个方面：一是整体服务能力全面增强，数字政府建设成效明显。二是组织机制保障全面推进，统筹指导数字政府建设。三是数据开放规模持续提升，典型场景应用不断丰富。四是政务服务协同深化发展，便捷智能普惠服务效果显著。五是社会治理数字化加速，应用场景不断丰富。

本次评估也发现几个需要各地关注的问题：一是数字政府制度标准体系有待进一步完善；二是数据安全、隐私保护措施仍需进一步加强；三是数据共享应用程度有待进一步提高。

对此，中国软件评测中心提出四方面的建议：一是出台国家层面的数字政府建设指南，指导我国数字政府总体建设；二是深化权威高效的国家数据统筹协调机制改革，形成扁平高效、上下贯通、整体联动、执行敏捷的组织体系，促进数字政府建设统筹规划、综合协调工作机制整体运转顺畅；三是推进数字政府标准规范体系建设，组织制定基础设施建设标准、线上线下政务服务标准、数据资源管理标准、建设运维规范等相关标准规范；四是加强数字政府建设过程及效果的监督评价，定期开展数字政府建设成效评价评估，以评促建设，以评促发展。

(责编：曹淼、李源)