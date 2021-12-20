人民网北京12月20日电 （记者栗翘楚）近日，中国汽车工业协会发布11月份汽车工业经济运行情况显示，今年1－11月，我国新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299.0万辆，同比均增长1.7倍，市场渗透率为12.7%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，虽然汽车产销下行压力较大，但是行业仍然不乏亮点：一是新能源汽车市场需求依旧旺盛，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动；二是本月汽车出口同比继续保持高速增长；三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

近日，在乘用车市场信息联席会发布的数据中显示，1-11月，我国新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。1-11月，我国新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。可以看出，新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

当前，新能源乘用车渗透率在各个级别的差异仍较大，其中，A00级与B级渗透率相对较高。根据乘联会数据显示，11月，主流家庭A级车渗透率在7%左右，由于需要全场景使用，传统燃油车仍是目前主力A级车群体，渗透率提升并不是很快。

值得注意的是，近期比亚迪、长城、吉利等自主品牌的插混和混动产品正在打破这一局面。尤其是比亚迪秦在该细分市场中，形成纯电动、插电混齐头并进的销售势头，对A级车的能源技术演变提供新方向。

作为比亚迪首款搭载DM-i技术的车型，秦PLUS DM-i凭借DM-i超级混动技术，以“3.8升油耗、1245公里续航、7.3秒破百加速”等赢得市场和消费者的认可。据了解，秦PLUS DM-i自3月8日上市以来，累计销量96370台，其中11月销量18054台。此外，在新能源市场，秦PLUS EV同样表现不俗，11月销量达10097台。

凭借在混动、新能源车型的亮眼表现，11月比亚迪秦销量达30049台，再次入围中国A级轿车销量榜前三，同时，比亚迪乘用车全系销售97242台，同比增长84.1%。

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