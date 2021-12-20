原标题：海澜之家：线上发力加速品牌转型，持续打造有温度的国民品牌

随着疫情防控逐步常态化，海澜之家实现业绩反弹，抓住机遇，调整营销策略，加快品牌年轻化转型，立足国民品牌定位，打造有质量、有温度、有情怀的品牌内涵。疫情期间，线下门店受挫，消费者加大线上消费，海澜之家抓住疫情中线上营销的缺口，加快品牌线上流量聚集，实现线上营业收入增长，第三季度线上营业收入同比增加47.07%，达到19.5亿元。

销售渠道方面，海澜之家已经完善线上各大销售平台布局，不仅囊括传统电商，还有微信小程序、抖音等新兴电商平台，增加消费者触点，挖掘市场潜力。海澜之家积累线下门店会员，截至11月12日线下门店会员数量突破2000万。

营销方式方面，海澜之家围绕年轻人进行营销探索。海澜之家贴近年轻人的消费方式，发展品牌自播＋达人带货双轮驱动的促销渠道，其中达人带货渠道携手头部主播持续提升消费者对品牌的认知和用户购买力，扩大品牌粉丝阵营，赋能品牌私域流量。除此之外，通过明星彰显品牌的年轻活力也是促进品牌年轻化转型的重要方式，例如10月21日，海澜之家在上海举办以“星辰繁花”为主题的星辰大秀，同时进行云直播，全网观看直播人数超164万，冲上两次微博热搜，曝光量超3.2亿次。

“海澜之家，创造不平凡”是海澜之家如今集团化发展的新使命与目标。如今海澜之家正在成为“全家人的衣柜”的战略转型中， 布局多元品牌矩阵，旗下其他品牌涵盖童装、女装、家居等领域。

海澜之家在危难之时挺身而出。在7月河南抗洪救灾一线、10月山西强降雨受灾时、11月山西武乡的特殊教育学校内，都有海澜之家“多一克温暖”公益项目的身影，以实际行动传递温暖。

海澜之家如今基本面稳定发展，截至2021第三季度营业收入规模达141.56亿元，同比增长20.19%。海澜之家稳中求变革，持续加码研发促进产品创新，加快品牌年轻化转型，有望进一步发挥规模优势，在多元品牌矩阵推进过程中实现高质量发展。

(责编：曹淼、李源)