人民网记者 夏晓伦

“科技让我们的工作和生活变的更智慧，更便捷。其实，科技也能够让我们的生活更温暖。”vivo副总裁、vivo AI全球研究院院长周围在近日召开的“2021 vivo开发者大会”上如此表示。

演讲中，周围列举了一系列软件创新成果：让有听音障碍的妈妈听见婴儿的哭声，更好地照顾孩子；通过最新技术修复《庐山恋》，并将其清晰度提升到了4K级别；运用图声文档化的能力，快速将图声转换成可编辑的文字并保存……

2021 vivo开发者大会现场。

软件作为信息技术产业的重要支柱，发挥着基础性、支撑性、引领性、创新性的重要作用。经过多年的发展，各行各业加快技术成果应用转化，加大产品在各行各业的应用推广力度，同时还培育更多的需求，形成了经济和社会效益双提升的良好态势。

聚焦底层技术

加大软件适配力度

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。

近年来，国家高度重视软件和信息技术服务业发展，持续加强顶层设计，建立健全政策体系。同时，操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果，部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平。

工业和信息化部近日印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》指出，“软件定义”是新一轮科技革命和产业变革的新特征和新标志，已成为驱动未来发展的重要力量。未来，将大力支持开展“软件定义”及泛在操作系统平台相关理论和技术研究，加强政产学研用对接，构建“软件定义”核心技术体系。

操作系统生态受制于人，不仅仅是信息安全问题，更是信息产业的发展权问题。因此，以操作系统为代表的信息技术应用创新成为千行百业未来新的发展趋势。

同时，操作系统作为信息领域最重要的系统软件，也是构筑信息产业生态、保障产业链供应链安全稳定的关键部分之一。其中，手机操作系统承载着数字世界和物理世界的联接使命，承载了众多科技创新内涵。

据了解，vivo于去年底发布了基于安卓打造的全新操作系统原系统OriginOS。时隔一年，其于近日发布了OriginOS的2.0版本OriginOS Ocean，相比上一代有了全面提升。可以说，手机操作系统直接决定了用户的使用体验，优秀的操作系统更能发挥硬件的价值。

周围在开发者大会上表示，公司始终坚持系统底层投入与技术创新，聚焦存储、计算、显示等方向持续提升用户体验，“除128个本机服务之外，原系统的智慧服务覆盖了票务、ETC、酒旅、城市服务、政务服务、购物服务、教育服务等，我们会持续的迭代，为用户提供便捷的产品和服务。”

聚焦六方面内容

满足开发者差异化需求

据了解，vivo在每年底举办开发者大会都会受到业内的重点关注，其旨在于与用户、开发者及合作伙伴们共同推进行业建设。

基于此，针对不同开发者、用户的差异化需求，本届开发者大会还同时设立了应用与服务、商业合作、游戏生态、IoT开放生态、互联网技术和安全六大专场，满足与会者的实际关注内容。

针对IoT开放生态，vivo认为目前需要从“万物互联”转变为“能带来更好体验的万物智联”。在智能车载业务上，已形成车手互联、车钥匙、出行服务中心和车家互联四方面能力；在智慧生活业务上，其业务包含了四方面场景能力，分别是家居、影音、办公、出行。

在游戏生态方面，vivo将游戏平台产品升级，通过为用户提供全周期的游戏服务，满足用户找到好游戏、玩好游戏的需求，并且通过全周期的情绪体验，培养用户对游戏的热爱。针对游戏运营的测试期、首发期和提升期，为开发者上线了新的功能和服务。

此外，互联网技术、安全两个专场备受开发者和用户关注。

据了解，基础架构和产品工具对于系统和软件的运行至关重要。在基础架构方面，vivo通过推送平台实时双向服务，自主研发覆盖通用存储产品运维和研发需求的一站式智能存储平台。在提效的产品工具方面，其推出了360度产品展示平台、马可代码覆盖率平台、流量录制回放平台以及直播四个平台工具。

在安全专场上，相关负责人阐述了其安全隐私战略，强调透明可控、隐私端侧处理以及数据最小化是隐私保护的三大基本原则，推出了为增强安卓生态隐私保护的千镜安全架构。同时，该负责人还发布了《OriginOS 安全白皮书》。

此外，vivo还投入行业联盟建设，如互传联盟、快应用联盟、金标联盟等，共同推动体验升级和行业发展。

持续探索与创新

坚持以消费者需求为导向

在开发者大会的主会场中，vivo高级副总裁施玉坚指出：“2021年是公司的质变元年，要从‘做优质的产品’向‘通过设计驱动、科技创新创造产品’转变，让消费者从‘选择’到‘热爱’，从‘满意’到‘主动推荐’。

那么，手机厂商应该产出什么样的产品？业内认为，答案显而易见：不断换位思考，从用户角度出发，从用户使用场景体验出发，挖掘和发现用户“差异化”需求，从而给用户带来满意的产品。

贴合用户需求，体现在每一个微观的技术层面。以WiFi网络为例，WiFi的用户体验是一个看似稀松平常但实际上是非常复杂的一个领域。

周围介绍：“过去三年，我们一直在不断地进行创新：2019年，首发双WiFi，实现双WiFi通路进行下载；2020年，与知名游戏深度合作，实现游戏数据双WiFi传输；2021年，与路由器头部企业合作，使多数据通路并发传输，覆盖更多的手机场景，默认所有游戏的数据传输，都启用了该技术……”

同时，在手机侧，vivo创建了多种机制，比如：游戏数据包高优先级传输，不允许被其他业务抢占，倍增天线功率确保数据传输流畅高效等。

“我们希望这些创新，能带给vivo用户超越行业的WiFi体验。”周围说，此外，为了重点解决公共环境下WiFi问题，还建立了WiFi路测团队，目前已经覆盖一线、新一线、二线等100多个城市，主要针对认证页面加载不成功，无法认证，上网慢，做到及时发现问题。

周围还总结道，2021年，公司持续在系统底层技术进行着创新和积累，在计算、显示等方面取得了创新成果，同时关注隐私安全、人文关怀，帮助用户更好地获得数字世界所提供的内容和服务。

“用户至上，创新不止。在未来，我们将继续聚焦系统内核技术，持续探索与创新，致力于为用户带来流畅、满意的性能体验。”周围表示。

(责编：赵竹青、吕骞)